ÃæÆü¡¦ÅÚÅÄÎ¶¶õ¡¡Æ¬Éô»àµå¤â¶¯¹Ô½Ð¾ì¤Ë¡ÖÅ´¿Í¤«¡ª¡×¡Ö´è¾æ¡×¡ÖÌµÍý¤¹¤ó¤Ê¤è¡ª¡×¶Ã¤¬¤¯¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü¡½DeNA¡Ê2026Ç¯5·î14Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡ÃæÆü¡¦ÅÚÅÄÎ¶¶õÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
0¡½0¤Î7²ó2»à¤«¤é¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡£¥«¥¦¥ó¥È1¡½2¤«¤é¤Î4µåÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£2ÈÖ¼êº¸ÏÓ¡¦¥ë¥¤¡¼¥º¤¬Åê¤¸¤¿151¥¥íÄ¾µå¤¬¸åÆ¬Éô¤ËÄ¾·â¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬Ä¾·â¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ê¤¬¤é¤â¶¯¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥ë¥¤¡¼¥º¤Ï´í¸±µå¤ÇÂà¾ì¡£ÅÚÅÄ¤ÏµåÃÄ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤Æ°ì»þ¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤ËÂà¤¯¤â¡¢¿ôÊ¬¸å¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡¡¹¬¤¤Âç»ö¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤â½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È½»Ì±¤¬È¿±þ¡£¡Ö¤Þ¤ºÌµ»ö¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´í¸±µå¸å¤â¼éÈ÷ÉÕ¤¤¤Æ¤ó¤Î´è¾æ¤Ç°Î¤¤¤Ê¡×¡ÖÅ´¿Í¤«¡ª¡×¡ÖÌµÍý¤¹¤ó¤Ê¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£