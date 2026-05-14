シカゴ・ホワイトソックス公式Xは5月8日に投稿を更新し、村上宗隆（26）と同僚のコルソン・モンゴメリー（24）が、寿司を食べさせ合うふりを披露する動画を公開した。投稿では「just roll with it」と添え、村上とチームメートのユーモラスなセレブレーションの様子を紹介している。

【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔 ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」

動画では、グレーのユニホーム姿の村上がダグアウトでモンゴメリーと笑顔を交わし、互いに寿司を口元へ運ぶふりをする。インタビューではモンゴメリーが、チーム全員で寿司ディナーを楽しんだ後に村上が小さなハンドシェイクのような祝い方を思いついたことが明かされ、和気あいあいとした空気が広がっている。

【画像】モンゴメリーと寿司を食べさせ合うふりをする村上（画像はChicago White Sox公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「寿司で祝い合うの発想が日本っぽくて面白いしホームラン後の空気までいい感じに緩むの好きだわ…」「寿司セレブレーション最高すぎるチームの雰囲気良すぎ」「So awesome」「2人、良いじゃん～ 最高です～」といった声が寄せられている。