日本代表のW杯前最後の相手、アイスランド代表のメンバー決定！ 鈴木淳之介の同僚17歳FWら来日
アイスランドサッカー協会（KSI）は5月13日、同月31日に『国立競技場』で開催されるキリンチャレンジカップ2026の日本代表戦に臨むアイスランド代表のメンバー19名を発表した。
FIFAワールドカップ26欧州予選でグループBに組み込まれたアイスランド代表は、6試合を2勝1分3敗の勝ち点「7」で終えた。フランス代表、ウクライナ代表に次ぐ3位で予選を終えており、2大会ぶり2度目のワールドカップ出場は果たせなかった。
そんなチームは、5月から6月にかけて、日本代表、およびアルゼンチン代表と対戦予定。日本代表とのゲームについては、インターナショナルマッチウィーク外の開催となるため、今回KSIは2つのメンバーリストを発表。インターナショナルマッチウィーク内の6月9日に、FIFAワールドカップ2026共催国のアメリカ合衆国で行われるアルゼンチン代表とのゲームに向けては、フィオレンティーナの10番を背負うFWアルベルト・グズムンドソンや、レアル・ソシエダで日本代表MF久保建英とチームメイトのFWオーリ・オスカルソンらが招集されたが、彼らは日本代表とのゲームには招集されておらず、来日しないことが決まった。
コペンハーゲンで日本代表DF鈴木淳之介とともに戦う17歳のFWヴィクトル・ビャルキ・ダザソンや、NECで同代表MF佐野航大および同代表FW小川航基とチームメイトのMFウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソンらが、日本代表戦に臨むメンバーリストに名を連ねた。セリエAのジェノアで主力として活躍するMFミカエル・エギル・エラートソンや、プレミアリーグでもプレーした経験を誇るベテランのMFアーロン・グンナルソンらもメンバー入りした。
北中米3カ国で共催されるFIFAワールドカップ2026の開幕を目前に控える日本代表にとって、同試合はワールドカップメンバー発表後初の国際Aマッチであり、本大会前最後の壮行試合でもある。試合は19時25分キックオフ予定。日本テレビ系列で全国生中継されるほか、DAZNでの無料ライブ配信も予定されている。
アルナル・グンラウグソン監督が発表した、日本代表戦に臨むアイスランド代表のメンバー19名は下記の通り。
▼GK
ハウコン・バルディマルソン（ブレントフォード／イングランド）
オグムンドゥル・スリスティンソン（ヴァルル）
▼DF
アルフォンス・サンプステッド（ゴー・アヘッド・イーグルス／オランダ）
ダグル・ダン・トルハルソン（モントリオール／カナダ※MLS）
ヒェルトゥル・ヘルマンソン（ヴォロス／ギリシャ）
スヴェリル・インギ・インガソン（パナシナイコス／ギリシャ）
ダニエル・レオ・グレタルソン（スナユスケ／デンマーク）
ホロドゥル・マグヌソン（レヴァディアコス／ギリシャ）
ロギ・トマソン（サムスンスポル／トルコ）
▼MF
ウィルム・トール・ウィルムソン（NEC／オランダ）
アンドリ・ファナル・バルドゥルソン（カスムパシャ／トルコ）
ギスリ・ゴットスカルク・トルザルソン（レフ・ポズナン／ポーランド）
アーロン・グンナルソン（アル・ガラファ／カタール）
ミカエル・エギル・エラートソン（ジェノア／イタリア）
クリスティアン・ノクヴィ・フリンソン（トゥウェンテ／オランダ）
▼FW
ブリニョルフル・アンデルセン・ウィルムソン（フローニンゲン／オランダ）
ステファン・インギ・シグルザルソン（ゴー・アヘッド・イーグルス／オランダ）
ヴィクトル・ビャルキ・ダザソン（コペンハーゲン／デンマーク）
ベノニー・ブレキ・アンドレソン（ストックポート／イングランド）
FIFAワールドカップ26欧州予選でグループBに組み込まれたアイスランド代表は、6試合を2勝1分3敗の勝ち点「7」で終えた。フランス代表、ウクライナ代表に次ぐ3位で予選を終えており、2大会ぶり2度目のワールドカップ出場は果たせなかった。
コペンハーゲンで日本代表DF鈴木淳之介とともに戦う17歳のFWヴィクトル・ビャルキ・ダザソンや、NECで同代表MF佐野航大および同代表FW小川航基とチームメイトのMFウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソンらが、日本代表戦に臨むメンバーリストに名を連ねた。セリエAのジェノアで主力として活躍するMFミカエル・エギル・エラートソンや、プレミアリーグでもプレーした経験を誇るベテランのMFアーロン・グンナルソンらもメンバー入りした。
北中米3カ国で共催されるFIFAワールドカップ2026の開幕を目前に控える日本代表にとって、同試合はワールドカップメンバー発表後初の国際Aマッチであり、本大会前最後の壮行試合でもある。試合は19時25分キックオフ予定。日本テレビ系列で全国生中継されるほか、DAZNでの無料ライブ配信も予定されている。
アルナル・グンラウグソン監督が発表した、日本代表戦に臨むアイスランド代表のメンバー19名は下記の通り。
◼︎アイスランド代表
▼GK
ハウコン・バルディマルソン（ブレントフォード／イングランド）
オグムンドゥル・スリスティンソン（ヴァルル）
▼DF
アルフォンス・サンプステッド（ゴー・アヘッド・イーグルス／オランダ）
ダグル・ダン・トルハルソン（モントリオール／カナダ※MLS）
ヒェルトゥル・ヘルマンソン（ヴォロス／ギリシャ）
スヴェリル・インギ・インガソン（パナシナイコス／ギリシャ）
ダニエル・レオ・グレタルソン（スナユスケ／デンマーク）
ホロドゥル・マグヌソン（レヴァディアコス／ギリシャ）
ロギ・トマソン（サムスンスポル／トルコ）
▼MF
ウィルム・トール・ウィルムソン（NEC／オランダ）
アンドリ・ファナル・バルドゥルソン（カスムパシャ／トルコ）
ギスリ・ゴットスカルク・トルザルソン（レフ・ポズナン／ポーランド）
アーロン・グンナルソン（アル・ガラファ／カタール）
ミカエル・エギル・エラートソン（ジェノア／イタリア）
クリスティアン・ノクヴィ・フリンソン（トゥウェンテ／オランダ）
▼FW
ブリニョルフル・アンデルセン・ウィルムソン（フローニンゲン／オランダ）
ステファン・インギ・シグルザルソン（ゴー・アヘッド・イーグルス／オランダ）
ヴィクトル・ビャルキ・ダザソン（コペンハーゲン／デンマーク）
ベノニー・ブレキ・アンドレソン（ストックポート／イングランド）