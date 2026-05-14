日本人の閉経の平均年齢は50.5歳。「もしかして…？」と感じても、本当に閉経したかは判断しづらいもの。そんな女性の不安を和らげるヒントを、産婦人科医の高尾美穂先生に解説してもらいました。また、閉経後に気をつけることや更年期による不調の対策も紹介します。

※ この記事は『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

Q：そろそろ閉経かも？この先の心構えを知りたいです

最初の質問は、閉経前の悩みについて。

「生理周期が2〜3か月に1回になり、日数も量も減り、ここ半年は生理がありません。そろそろ閉経だと思いますが、それを調べることはできますか？ また、閉経後に気をつけることを教えてください」（50歳）

A：閉経後は生活習慣病のリスクが上昇。今まで以上に健康習慣を心がけて

閉経とは卵巣機能が低下し、生理が来なくなった状態を指します。生理が1年来なければ、さかのぼって最後の生理日が閉経日です。日本人の閉経の平均年齢は50.5歳。相談者さんは、あと半年待ってみても生理が来ない場合は、閉経と考えるのが普通でしょう。

閉経が近づいてきたことを知る、わかりやすいサインが生理の変化です。生理周期が2〜3か月に1回になったり、生理期間が短くなったり、経血の量にバラツキが出始めたらそろそろ閉経の可能性が。

ただ、個人差があるので、突然生理が来なくなる人もいます。このように把握しにくい閉経ですが、血液検査で女性ホルモン値を検査すれば、閉経したか、おおよその判断ができます。気になる人は婦人科で検査を。

また、閉経を迎えると「女性でなくなったようで寂しい」と感じる人がいますが、閉経しても女性であることに変わりはありません。生理痛やPMSなどで悩んでいた人にとって、悩みから解放されるときでもあります。悪いことばかりではないので、前向きに捉えましょう。

●閉経後は「健康習慣」に要注意

閉経直後に体の変化を感じるわけではありませんが、健康と美しさを守ってきた女性ホルモンのエストロゲンがほとんど分泌されないことで、太りやすくなるほか、脂質異常症、動脈硬化、高血圧、糖尿病など生活習慣病のリスクが高まります。

また、骨粗しょう症も気づかないうちに少しずつ進行していくので要注意です。

閉経後は、今まで以上にバランスのいい食事と定期的な運動を心がけ、適正体重を保つこと。健康診断の結果にもしっかり向き合いながら、健康的な毎日を過ごしましょう。

とくに運動は生活習慣病のリスクを下げ、丈夫な骨を維持します。意識的に体を動かす機会をもちましょう。

Q：閉経後も続く不調…。この先、体はどう変わっていくの？

続いては、閉経後の不調に関するお悩みです。

「閉経前から動悸、寝汗、ホットフラッシュが始まり、閉経後5年もたった今も月に1回は起こります。重くはないのですが、一体この症状はいつまで続くのでしょうか。閉経後の体の変化を知りたいです」（53歳）

A：更年期後はさらに健康意識を高め、健康に留意した生活を送りましょう

更年期とは閉経の前後5年、あわせて約10年を指します。とくに閉経前2〜3年は女性ホルモンのアップダウンが激しく、自律神経を司る脳の視床下部が混乱しやすくなります。その影響で心身ともに「ゆらぎ」を感じやすくなるのです。

しかし、閉経後1年ほどたつと脳も体も慣れていき、次第に心身のゆらぎの波も穏やかになっていくため、更年期による不調は、軽減するのが一般的です。

相談者さんは5年前に閉経を迎えているので、今の不調は更年期によるものか、別の要因か、この情報だけでは判断が難しいですね。もし、更年期による不調を疑うのであれば、婦人科で女性ホルモン値を調べてみましょう。

そのうえで、ホットフラッシュなどに効果のあるホルモン補充療法「HRT」を取り入れる、もしくはエストロゲンに似た働きをする「エクオール」という成分を含んだサプリメントを摂取するのも一案です。

また、現在の不調は、甲状腺疾患など別の病気が原因となっている場合もあるので、婦人科系以外、内科に相談するのもおすすめです。

●閉経から5年過ぎると生活習慣病のリスクアップ

なお、閉経を迎えてから5年が過ぎると、更年期から「老年期」と呼ばれるフェーズに入ります。老年期は、シワが深くなったり、さまざまな部分のうるおいが失われたり、見た目に自信がなくなることが増えるのは確かなことです。

一方で見えていないけれど骨がもろくなっていたり、高血圧や脂質異常症、心筋梗塞のような生活習慣病のリスクが上がったりと、気にしておきたい健康課題が増えるのも、この世代の特徴ともいえます。

私たちの健康を支えるのは規則正しい生活、バランスがとれた食事、そして適度な運動です。心配ごとが増える年代だからこそ、これまで以上に健康習慣を意識した日々を過ごしていきましょうね。