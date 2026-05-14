都内で野生動物の目撃増加　青梅でサル2匹が電線伝い激しく揺さぶり　港区・赤坂ではハクビシンも

カメラが捉えたのは、電線の上を移動する2匹のサル。

2本の電線を伝って器用に渡っていきます。

時には電線を激しく揺らす様子も見られました。

撮影地点は東京・青梅市の住宅街。

13日午前7時ごろのことでした。

この時の様子を撮影者は、「（2匹が）楽しそうにお散歩しているような感じ。警戒心全くない。マイペース」と話しました。

電線の上にいるサルを目にして犬が盛んにほえていましたが、サルは動じることなく背中をポリポリ。

サルの姿を撮影した女性は「でも怖いよね。こんなにでかいの初めて見た。そしたらどんどんどんどん向こうに逃げていった」と当時の様子について話しました。

2匹のサルは約1時間後、JR河辺駅付近の住宅街でも目撃されています。

撮影者：

こっちを見る瞬間もあってちょっと怖かったです。30年住んでて初めて見ました、野生のサルを。

その後も移動を続けたサル。

住宅の屋根でくつろぐ様子も見られました。

近隣住民からは「今クマも街中に来るから、サルが来てもおかしくないのかなと思う」といった声も。

青梅市によりますと、これまでに人的被害などは出ていないということです。

一方、ゴールデンウィーク中の5月4日には、東京都心の港区赤坂でハクビシンが目撃されました。

5月8日には江東区のホームページで、ハクビシンとアライグマの目撃情報が公開されました。

区は、餌を与えたり触ったりしないよう注意を呼びかけています。