『BORUTO』衝撃の最新話1ページ先行公開「このまま使い続ければ」
漫画『BORUTO -ボルト- -TWO BLUE VORTEX-』の第34話の1ページが、公式サイトにて先行公開された。最新話は21日発売のVジャンプ7月特大号にて掲載される。
【画像】万華鏡写輪眼！？公開された『BORUTO』衝撃の最新話1ページ
公開された冒頭ページではサクラが「このまま使い続ければ」というセリフが書かれている。
『BORUTO -ボルト- -TWO BLUE VORTEX-』は、立場が逆転したボルトとカワキ。ボルトがナルトを殺した反逆者として追われて3年、木ノ葉隠れの里をコードと「爪アカ」が急襲、サラダ達が対応に追われる最中、成長したボルトが現れ、運命の渦が再び動く物語。
著者は池本幹雄、原作・監修は岸本斉史が担当している。
【画像】万華鏡写輪眼！？公開された『BORUTO』衝撃の最新話1ページ
公開された冒頭ページではサクラが「このまま使い続ければ」というセリフが書かれている。
『BORUTO -ボルト- -TWO BLUE VORTEX-』は、立場が逆転したボルトとカワキ。ボルトがナルトを殺した反逆者として追われて3年、木ノ葉隠れの里をコードと「爪アカ」が急襲、サラダ達が対応に追われる最中、成長したボルトが現れ、運命の渦が再び動く物語。
著者は池本幹雄、原作・監修は岸本斉史が担当している。
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