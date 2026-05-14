「TGC松山2026」メインアーティストにSTU48＆SWEET STEADY ゆうちゃみ・王林・松本怜生ら追加出演者発表
【モデルプレス＝2026/05/14】『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SBI証券 presents TGC 松山 2026）が8月16日に愛媛県武道館にて開催。この度、追加情報が解禁された。
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注目のメインアーティスト第1弾に「瀬戸内」エリアを本拠地とし、「1つの海、7つの県」を中心に活動するAKB48グループ初の広域アイドルグループSTU48が決定。2026年6月には全国ツアー『STU48 Live Tour 2026』をスタート、2027年には結成10周年を控える、瀬戸内エリアを代表するアーティストが、TGC松山を2開催連続で盛り上げる。
さらに、アソビシステムによる、アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生した7人組アイドルグループで、TGC松山初出演となるSWEET STEADYがメインアーティストに決定。2026年4月には、デビュー2周年を記念して、幕張メッセにて『SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE 「SWEET STEP」』を開催。同グループが持つ全楽曲を披露し、2日間でのべ1万人を動員。2026年8月には、同グループ史上初となるアリーナ単独ライブも控えるなど、「着実に（STEADY）」一歩ずつ成長し続けている「かわいい（SWEET）」花束のような彼女たちが魅せる、TGC松山初パフォーマンスとなる。
ゲストモデルには、2026年4月29日公開の映画『アギトー超能力戦争ー』にて、メインキャストとして映画初出演を果たしたゆうちゃみに加えて、小国舞羽、りんか、TGC松山初出演となる米澤りあら、Z世代を中心にカリスマ的人気を誇る人気インフルエンサー3人、さらに、国民的タレント王林、SNS総フォロワー数300万人超えのZ世代を牽引するトレンドセッターとうあ、5人組ボーイズグループWILD BLUEから、リーダーで、映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』やドラマ『バッドチョイス・グッドラブ』出演をはじめ、俳優としても活躍する山下幸輝と、TGC松山初出演となる鈴陽向、そして、朝ドラ出演に続き、現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』出演を果たした注目の若手俳優で、愛媛県出身の松本怜生（TGC松山初出演）のゲスト出演も決定した。（modelpress編集部）
イベント名称：SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：SBI証券 presents TGC 松山 2026）
開催日時：2026年8月16日（日）開場12：00 開演13：00 終演17：00（予定）
会場：愛媛県武道館（〒790-0948 愛媛県松山市市坪西町551）
ゲストモデル：嵐莉菜、稲垣姫菜、小国舞羽、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、鶴嶋乃愛、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順
ゲスト：王林、鈴陽向（WILD BLUE）、とうあ、松本怜生、山下幸輝（WILD BLUE）他 ※50音順
メインアーティスト：STU48、SWEET STEADY 他 ※50音順
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◆メインアーティスト第1弾解禁
注目のメインアーティスト第1弾に「瀬戸内」エリアを本拠地とし、「1つの海、7つの県」を中心に活動するAKB48グループ初の広域アイドルグループSTU48が決定。2026年6月には全国ツアー『STU48 Live Tour 2026』をスタート、2027年には結成10周年を控える、瀬戸内エリアを代表するアーティストが、TGC松山を2開催連続で盛り上げる。
◆ゆうちゃみ・王林ら、ゲストモデルで登場
ゲストモデルには、2026年4月29日公開の映画『アギトー超能力戦争ー』にて、メインキャストとして映画初出演を果たしたゆうちゃみに加えて、小国舞羽、りんか、TGC松山初出演となる米澤りあら、Z世代を中心にカリスマ的人気を誇る人気インフルエンサー3人、さらに、国民的タレント王林、SNS総フォロワー数300万人超えのZ世代を牽引するトレンドセッターとうあ、5人組ボーイズグループWILD BLUEから、リーダーで、映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』やドラマ『バッドチョイス・グッドラブ』出演をはじめ、俳優としても活躍する山下幸輝と、TGC松山初出演となる鈴陽向、そして、朝ドラ出演に続き、現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』出演を果たした注目の若手俳優で、愛媛県出身の松本怜生（TGC松山初出演）のゲスト出演も決定した。（modelpress編集部）
◆「SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」概要
イベント名称：SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：SBI証券 presents TGC 松山 2026）
開催日時：2026年8月16日（日）開場12：00 開演13：00 終演17：00（予定）
会場：愛媛県武道館（〒790-0948 愛媛県松山市市坪西町551）
ゲストモデル：嵐莉菜、稲垣姫菜、小国舞羽、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、鶴嶋乃愛、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順
ゲスト：王林、鈴陽向（WILD BLUE）、とうあ、松本怜生、山下幸輝（WILD BLUE）他 ※50音順
メインアーティスト：STU48、SWEET STEADY 他 ※50音順
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