人気声優・茅野愛衣さんがラムを頬張る！　大満足の夜

アニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』の本間芽衣子役などで知られる、人気声優・茅野愛衣さんの本誌『おとなの週末』人気連載「コヨイのカヤノ」。2026年5月15日発売の6月号では、四谷三丁目のジンギスカン店を訪れました！その様子を一足お先にチラ見せです。

ジンギスカンにおつまみ、ラム三昧！

第65杯目となる今回は「ジンギスカンが食べたい！」という茅野さんのリクエストに、マネージャーの江崎さんがそれならばと、リクエストを重ねた四谷三丁目のお店へ。

煙でモクモクといったジンギスカン店のイメージとは違った、おしゃれな雰囲気のお店。ジンギスカンだけでなく、おまかせで注文しラムを堪能します！

前菜に登場したのは、「ラムのたたきとスモークの盛り合わせ」。乾杯に頼んだハートランドビールもあっという間になくなっていきます。

サラダはアスパラやきゅうり、トマトなどが入っていて彩りも豊か

臨場感あふれる串焼き！ く〜〜、美味しそうですね

サラダやネパールの餃子「モモ」を楽しみつつ、ドリンクメニューとにらめっこする茅野さん。

江崎マネはI.W.ハーバーのソーダ割りを、担当編集・ドビーはウイスキーのソーダ割りを注文。茅野さんはというと、このあとの炭火焼き料理に合わせてお酒を注文！何のお酒を合わせて楽しんだのか、ぜひ予想してみてください！答え合わせはぜひ本誌で♪

ハツやチャックアイ（肩ロースの中心部分）など様々な部位のラムを愉しみ尽くします。選んだお酒との相性も抜群で「よき！」が止まらぬ茅野さん一行なのでした。

ねぎを挟んで炙って食べるラム！

まだかな、まだかな？

ほかにも、お酒とお肉を追加注文し、大満足＆ご満悦で取材は終了！茅野さんが楽しんだお酒とお料理の組み合わせの全貌は、ぜひ本誌でご確認ください♪

野菜もたっぷり！「きゃー！よき！」という茅野さんの声がいまにも聞こえてきそう

「ホロヨイカヤノボイス」では、“リアルほろ酔い”な茅野さんが、読者の方からいただいた質問にお答えしています。質問は随時募集中ですので、「＃コヨカヤ」を付けて、Xでどしどしお寄せくださいね！

おとなの週末Webでは、スピンオフ連載『ソノタのコヨイ もう1杯』も進行中。こちらもあわせてお楽しみください！

かやの・あい／９月13日生まれ。代表作に『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（めんま役）など多数。この春からは『魔法の姉妹ルルットリリィ』（あずき役）、『淡島百景』（上田良子役）、7月からは『クロウアップショウ ひまわりのサーカス団』（間宮 凛役）にも出演します。乞うご期待！

【画像】念願のジンギスカンにテンションが上がる人気声優・茅野愛衣さん（6枚）