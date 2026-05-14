前田光史朗が単独首位発進 池田勇太ら2位、70歳・倉本昌弘は66位
＜関西オープン 初日◇14日◇茨木カンツリー倶楽部 東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが終了した。初優勝を狙う25歳・前田光史朗が6バーディ・2ボギーの「66」をマーク。4アンダー・単独首位発進を決めた。
【写真】木の真裏から打てちゃうんです 前田光史朗が見せた妙技
3アンダー・2位タイに池田勇太、池村寛世、市原弘大、鍋谷太一、原敏之、女子プロ山下美夢有の弟・勝将。2アンダー・8位タイには2戦連続優勝を狙う堀川未来夢ら4人が続いた。今季限りでレギュラーツアーから引退する70歳の倉本昌弘は、1イーグル・1バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「73」。3オーバー・66位タイで滑り出した。今大会の賞金総額は8000万円。優勝者には1600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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