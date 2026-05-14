きょう午後3時半ごろは、名古屋などで見通しが悪くなるような雨がザーッと強く降りました。今日も各地で暑くなりましたが、山沿いを中心に大気の不安定な状態が続いています。

【写真を見る】名古屋で急な雨…愛知を中心に帰宅時間は雷やザッと強まる雨に注意を 東海3県の天気予報

午後4時ごろの雨雲の様子をレーダーで見ると、昨日ほど広い範囲ではありませんが、所々雨雲が湧いていて、活発になっているところもある状況です。 特に今は名古屋の上空を活発な雨雲が通過しているということで、名古屋市内でまだざっと強く降っているところがあるかと思います。

【画像を見る】名古屋で見通しが悪くなるような雨… 午後3時半ごろ

また三重県のあたりでも一部雨が強まっていて、このあとは愛知県を中心に夜までは空模様の変化に注意が必要な天気となりそうです。あと数時間のうちは、雷や急にざっと降るような雨にはご注意ください。

あすの天気は？

ただ、大気の状態不安定なのはいったん今日までで、明日は穏やかに晴れる予想です。 各地、今日のような急な雨など天気の崩れはなさそうです。 ここ最近は折りたたみ傘など雨具が必要な天気が続いていましたが、明日は必要ありません。

洗濯物も明日は外に干して大丈夫です。日差しも強まるのでよく乾くでしょう。その分、お出かけする方は日傘・帽子など紫外線対策ができるものを持ってお出かけください。

最低気温は平野部で16℃前後と暖かい予想ですが、高山は8℃。まだ山間部は羽織るものが必要です。

明日は日中の気温がぐっと上がって、高山の最高気温は28℃の予想。その他の地域も、名古屋で27℃、岐阜で28℃。明日は各地暑くなる予想です。熱中症対策、引き続き心がけるようにしてください。