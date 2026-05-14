投資にハマる水谷隼、株取引した銘柄発表で結果に嘆き「損切りしすぎてつらい」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が14、自身のXを更新。画像を投稿しながら、株取引をした銘柄を明かして損切りしたことを報告した。
【写真】気になる！損切りした水谷隼の株銘柄
定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「損切りしすぎてつらい…しばらくノーポジで」と嘆き。投稿したスクショでは、IHI（7013）を2万株、ソフトバンクグループ（9984）を3万株保有していたがことがわかる。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
【写真】気になる！損切りした水谷隼の株銘柄
定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「損切りしすぎてつらい…しばらくノーポジで」と嘆き。投稿したスクショでは、IHI（7013）を2万株、ソフトバンクグループ（9984）を3万株保有していたがことがわかる。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。