開催：2026.5.14

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 6 - 5 [Dバックス]

MLBの試合が14日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとDバックスが対戦した。

レンジャーズの先発投手はクマール・ロッカー、対するDバックスの先発投手はライン・ネルソンで試合は開始した。

5回裏、8番 ジェーコブ・バーガー 初球を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでレンジャーズ得点 TEX 3-0 ARI

6回表、6番 ルルデス・グリエル 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 TEX 3-1 ARI

7回表、4番 ノーラン・アレナド 4球目を打ってライトへの犠牲フライでDバックス得点 TEX 3-2 ARI

9回表、4番 ノーラン・アレナド 9球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 TEX 3-3 ARI、5番 イルデマロ・バルガス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでDバックス得点 TEX 3-5 ARI

9回裏、6番 エセケル・デュラン 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 TEX 4-5 ARI、8番 ジェーコブ・バーガー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 5-5 ARI、9番 ダニー・ジャンセン 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 6-5 ARI

試合は6対5でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのキャル・クワントリルで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はDバックスのポール・シーウォルドで、ここまで0勝4敗9S。

ここまでレンジャーズは21勝22敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方Dバックスは20勝22敗で5.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-14 13:36:41 更新