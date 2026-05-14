戸田恵子、自宅がジャングル化「精神を病んでいるのかも」
俳優の戸田恵子が14日、神奈川・横浜アンパンマンこどもミュージアムで行われた映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（6月26日公開）みんなで冒険へ！出発イベントに登壇。自宅が“ジャングル化”していることを明かした。
【集合ショット】アンパンマン＆ばいきんまんに囲まれる土屋太鳳ら
本作の「出発」というテーマにちなみ、最近出発したことを聞かれ、戸田は「家の中に観葉植物がありまして、それがいまやどんどんどんどん増えていまして、ちょっとジャングル化しているんですね。最近も買ってしまって」と苦笑い。「これが私のスタートというか、毎日がスタートみたいな感じ」としつつ、「ちょっと精神を病んでいるのかもしれないですね」と笑いをこぼした。「そんなことないですよ！」と登壇陣ががツッコむ中、「うちに人が来るたび『どんどん増えていませんか？』って。森のようになっています」と自他ともに認める“ジャングル化”だと語っていた。
『アンパンマン』は、昭和、平成、そして令和と3つの時代を通じて日本中に「愛と勇気」を届けてきたみんなのヒーロー。1988年にテレビアニメがスタートし、翌89年に劇場版第1作が公開され、本作は37作目となる。
イベントにはほかに、土屋太鳳、EXIT（りんたろー。、兼近大樹）、ドリーミングが登場した。
【集合ショット】アンパンマン＆ばいきんまんに囲まれる土屋太鳳ら
本作の「出発」というテーマにちなみ、最近出発したことを聞かれ、戸田は「家の中に観葉植物がありまして、それがいまやどんどんどんどん増えていまして、ちょっとジャングル化しているんですね。最近も買ってしまって」と苦笑い。「これが私のスタートというか、毎日がスタートみたいな感じ」としつつ、「ちょっと精神を病んでいるのかもしれないですね」と笑いをこぼした。「そんなことないですよ！」と登壇陣ががツッコむ中、「うちに人が来るたび『どんどん増えていませんか？』って。森のようになっています」と自他ともに認める“ジャングル化”だと語っていた。
『アンパンマン』は、昭和、平成、そして令和と3つの時代を通じて日本中に「愛と勇気」を届けてきたみんなのヒーロー。1988年にテレビアニメがスタートし、翌89年に劇場版第1作が公開され、本作は37作目となる。
イベントにはほかに、土屋太鳳、EXIT（りんたろー。、兼近大樹）、ドリーミングが登場した。