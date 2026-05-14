赤城乳業のアイスクリームブランド「Sof’（ソフ）」が、ブランド初となるコラボ商品を発売します。

初の相手に選ばれたのは、濃厚でもっちりとした食感で知られるロングセラー「岩泉ヨーグルト」。その味わいをイメージした「Sof’（ソフ）岩泉ヨーグルト味」が、5月18日より全国で販売されます。

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“ソフトクリームの上だけのおいしさ”を厳選した素材で表現する「Sof’（ソフ）」。

その初コラボ相手となる岩泉ホールディングス株式会社の「岩泉ヨーグルト」は、地元岩手県の生乳と選びぬかれた乳酸菌を用い、独自の低温長時間発酵で仕上げられる製品です。濃厚でもっちりした食感や豊かなコク、やさしい甘みが特長で、世代を越えて愛され続けています。

「Sof’（ソフ）岩泉ヨーグルト味」は、そんな「岩泉ヨーグルト」をイメージして開発されました。特長を再現するため、乳脂肪分を通常のヨーグルトよりも高めに設計し、酸味は控えめに調整。ミルク本来の濃厚さと、ほどよい酸味がある爽やかさを兼ね備えたヨーグルト味のアイスとなっています。

発売エリアは全国で、発売日は5月18日。メーカー希望小売価格は税込194円です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051402.html