志田音々ら「一生の親友」美女3人が1度きりの豪華グラビア競演！
タレント・女優の志田音々＆新谷姫加＆二瓶有加が14日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）24号の表紙と巻頭、センターグラビアに登場した。
【写真】志田音々＆新谷姫加＆二瓶有加のグラビア競演に話題のバイク女子も！ 「ヤンジャン」最新号フォトギャラリー
舞台出演を期に、「一生の親友」と誓い合う仲の3人が、初めてグラビアで共演した。テレビ、雑誌、YouTubeなど多方面で活動する売れっ子がそろう、1度きりの豪華コラボになっている。3人のグラビアは、巻頭＆センターページにぶち抜きで掲載。スタイルが映える大胆なカットの水着を着た3人が、インフィニティプールではしゃぐ様子は、まさに「大人の女子旅」を見ているよう。また、タイトワンピースでクールに決めたカットや、品の良さを感じさせる下着で体を寄せ合うカットなど、美女3人の息の合った表現力が堪能できる。今回のコラボを記念したデジタル写真集が発売されているほか、雑誌公式サイト「ヤンジャン＋」内の限定企画「YJフルブルーム」では、笑いあり感動ありの座談会も配信されている。
同誌のグラビア新企画「YJ ブルーム」Vol. 5には、空手全国2位の実力だけじゃなく、ドラムにトーク力まで...かっこかわいい新人タレント香野日菜子が登場。
俳優・モデルとして活躍し、バイク女子としても注目を集める”こはるん”こと黒江こはるが、読者からの反響を受け3度目の登場。巻末グラビアを飾った。これまでの登場では、透明感あふれるビジュアルで話題を集めたが、今回のグラビアでは、キュートでかわいらしい笑顔全開で、“こはるん”の魅力をさらにアップデートした内容となっている。透明感あふれる自然体の魅力から、思わず視線を奪われるようなカットまで、これまで以上に“今のこはるん”を感じられる贅沢な5ページとなっている。俳優としてもさらに注目を集める彼女の、表現力豊かな魅力をぜひ誌面＆デジタル写真集でチェックだ！
【写真】志田音々＆新谷姫加＆二瓶有加のグラビア競演に話題のバイク女子も！ 「ヤンジャン」最新号フォトギャラリー
舞台出演を期に、「一生の親友」と誓い合う仲の3人が、初めてグラビアで共演した。テレビ、雑誌、YouTubeなど多方面で活動する売れっ子がそろう、1度きりの豪華コラボになっている。3人のグラビアは、巻頭＆センターページにぶち抜きで掲載。スタイルが映える大胆なカットの水着を着た3人が、インフィニティプールではしゃぐ様子は、まさに「大人の女子旅」を見ているよう。また、タイトワンピースでクールに決めたカットや、品の良さを感じさせる下着で体を寄せ合うカットなど、美女3人の息の合った表現力が堪能できる。今回のコラボを記念したデジタル写真集が発売されているほか、雑誌公式サイト「ヤンジャン＋」内の限定企画「YJフルブルーム」では、笑いあり感動ありの座談会も配信されている。
俳優・モデルとして活躍し、バイク女子としても注目を集める”こはるん”こと黒江こはるが、読者からの反響を受け3度目の登場。巻末グラビアを飾った。これまでの登場では、透明感あふれるビジュアルで話題を集めたが、今回のグラビアでは、キュートでかわいらしい笑顔全開で、“こはるん”の魅力をさらにアップデートした内容となっている。透明感あふれる自然体の魅力から、思わず視線を奪われるようなカットまで、これまで以上に“今のこはるん”を感じられる贅沢な5ページとなっている。俳優としてもさらに注目を集める彼女の、表現力豊かな魅力をぜひ誌面＆デジタル写真集でチェックだ！