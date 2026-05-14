◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）

力強くカムバックした。則本昂大投手（３５）がバットを真っ二つにへし折った。最後は田村を詰まらせて捕邪飛。移籍後最長タイ７回を５安打０封で無四球と熱投した。しかしリリーフが救援失敗。５度目の挑戦でも初勝利をつかむことはできなかったが「今年一番のピッチングができたと思います」とうなずいた。

最速１４９キロの直球にはノビがあり、中盤にかけて雄たけびも激しくなった。４回以降は３者凡退が３度。付け入る隙を与えなかった。勝ち運に恵まれないが、開幕から７イニングを複数回投げ抜いたのは先発陣で初。「次につながる」今季最多９９球で改めて、存在の大きさを証明した。

リフレッシュ効果てきめんだった。中１４日の復帰戦で加入後最多を更新する７Ｋ。４月２８日に６失点した広島打線をねじ伏せた。前回ＫＯされた翌日。東京Ｄで田中将を頼った。楽天時代からの先輩と２人きりで１０分以上、意見交換。カットボールの極意などを吸収した。前回４打点の坂倉は３打数無安打２奪三振と圧倒。第１打席はそのカットで空を切らせた。

１―０の８回、勝利まであとアウト５つから大勢が同点被弾。その後は最前で後輩を迎え「あそこで逆転されずに帰ってきたからこそ今日の勝ちがある。そこはすごい」と顔を上げさせた。ここまで５登板で援護率は１点未満。今度こそ、報われたい。（堀内 啓太）

◆記録メモ 巨人の２試合連続サヨナラ勝利は、２３年９月１７、１８日ヤクルト戦以来。１９５２年フランチャイズ制以降で、今回のように巨人が本拠地以外で２試合連続サヨナラ勝利は、６２年５月８日（富山県営）、１０日（金沢兼六園）の国鉄戦、１５年７月２９、３０日に京セラＤでのＤｅＮＡ戦に次いで３度目になる。