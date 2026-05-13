元日向坂４６で女優の影山優佳が白装束ショットを公開し話題になっている。

影山は、１３日までに自身のインスタグラムを更新。「このたびご縁をいただき、伊勢神宮の『お木曳』に参加させていただきました」と報告。「１３００年以上続く式年遷宮の歴史や、人から人へ受け継がれていくあたたかな想いに触れ、行事の最中には、お声がけいただき特別に木遣り歌を歌わせていただく場面もあり、それはちと緊張してしまいましたが…。笑 ２５歳になったばかりのこのタイミングといたしましても、とても貴重な時間を過ごさせていただきました。多くの方々が長い年月をかけて守り続けてきた伝統の一端に関わらせていただけたこと、特別神領民として受け入れてくださったこと、心より感謝しております。当たり前ではないこの経験とご縁を大切に、これからも感謝の気持ちを忘れず、一つひとつを大切にしていきたいです」とコメントし、白の衣装に身をまとった自身の姿をアップした。

「改めて伊勢の皆さま、関係者の皆さま、本当にありがとうございました！これから２０３３年まで続いていく式年遷宮関連行事につきましても、あたたかく晴れやかに行われていきますように」と感謝を述べ、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「小栗旬ファミリーとか結構な芸能人来てたみたいだけど、影ちゃんもいたのね 」「貴重な体験にリスペクト」「かげちゃん可愛い」「貴重な体験良かったですね。笑顔が良きです」「影ちゃんのお祭り女？」「お似合いですね」などのコメントが寄せられている。