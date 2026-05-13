［Alexandros］磯部寛之さんが権堂ではしご酒！　2度目の長野での出会い

人気ロックバンド［Alexandros］（アレキサンドロス）のベース＆コーラスとして活躍する磯部寛之さんは、実は大のお酒好き！そして、月刊『おとなの週末』は愛読誌！そんな磯部さんが“はしご酒”の魅力をお伝えする、本誌人気連載「酔滴のラダー」。2026年6月号（5月15日発売）の第46回は、2024年11月号（10月15日発売）の第27回ぶりに長野市へ！前回のお店を再訪したり、新規開拓したりと権堂周辺をはしご酒。はしご酒の様子を、本誌未公開写真とともにお見せします！

『酔滴のラダー』第46回は長野市・権堂ではしご酒！

東京では既に葉桜になってしまった桜も、長野市では満開。前回訪れた9月も過ごしやすい気候でしたが、より気持ちのいい季節の再訪となりました。

満開の桜をパシャリ

約1年半ぶりの長野でしたが、磯部さんにはどうしても忘れられない店がありました。1軒目は、味と大将どちらにも惚れたというそのお店に向かいます。

席に着くと、タン・シロ・レバとお決まりのセットに加えて、にんにくや厚揚げなどを注文。卓上はパーティー状態に。やきとんも一品料理も「うンま」と楽しみつつ、話題は『豊臣兄弟！』のことに。

店内に見覚えのある方もいらっしゃるのでは

串の本数が恐ろしい量に……

撮影現場で共演者の方と盛り上がった話題だったり、お芝居についてのお話だったりと今回も、裏話が盛りだくさんです。ぜひ、本誌でご確認ください！

出会いに恵まれた夜

2軒目からは、初めてのお店を探します。善光寺と駅の間にある権堂の商店街を散策します。

シブい外観のお店に狙いを定め、いざ入店！「うるい」などの旬の食材とビールを楽しみます。ビールの次に注文したお酒がこれまた素敵な出合いでした！磯部さんの目がキラキラというより、ギラギラと輝きます。

「うるい」とビールの組み合わせに唸ります

素敵なお酒にこの笑顔

一体どんなお酒と出合ったのか、こちらも本誌でぜひご確認ください！

3軒目は、長野らしく蕎麦屋さんへ。メニューは蕎麦だけとシンプルですが、50種類近くも日本酒を揃えるお店です。冷酒を数種楽しみ、酔い心地。ここで〆かと思いきや、駅近くのダイニングバーに吸い寄せられて入店。

ここでも素敵な出会いがありました！お店の奥にドラムやベースなどの楽器が置いてあり、自由に演奏できるスペースが。そこで、アマチュアバンドの皆さんが楽し気に演奏されていました。

磯部さんも音楽に合わせて、太鼓やタンバリンを叩きつつ、お酒を楽しみます。

いい酒といい音楽を満喫した長野市・権堂でのはしご酒は、4軒でした。

今月の本誌二次元コード限定Webコンテンツは、「くぅ〜〜なショット」をお届けします！そちらもあわせてお楽しみください！

はしご酒の全貌は、本誌で！

いそべ・ひろゆき／12月29日生まれ。人気ロックバンド[Alexandros]のベース＆コーラスとして活躍。現在「FC TOUR“ ACCESS ALL AREA”」を敢行中。その後も「YOU ARE WELCOME TOUR」や、サッポロビール主催「THESTAR JAM」（7/6）、野外主催フェス「THIS FES‘ 26 in Sagamihara」（10/31.11/01）を予定。またソロとして「GORILLA RADIO」(ZIP-FM)のパーソナリティを務めるほか、NHKの大河ドラマ『豊臣兄弟！』にも長宗我部元親役で出演中！

文・撮影／編集部

【画像】磯部さんが長野市で出合った”素敵なお酒”（7枚）