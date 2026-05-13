人気セクシー女優・石川澪さんの電子限定写真集『春の詩』が、プリント・オン・デマンド（POD）形式でリアル写真集として期間限定販売されることが決定しました。販売期間は5月31日午後11時59分まで。電子版で大きな反響を呼んだ話題作が、ファン待望の紙の一冊として登場します。



【写真】石川澪さん POD限定写真集『春の詩』の表紙

同作は、透明感あふれるビジュアルと情緒的な世界観が評価され、電子書籍として多くの支持を集めた作品。「手元に残したい」という要望に応える形で、期間限定の特別仕様としてPOD化が実現しました。



今回の発売を記念し、豪華な3大特典も用意。1冊ずつ本人が丁寧に記入する直筆サインに加え、サイン入りチェキを同封。さらに、発売記念オンラインイベントへの参加権も付属し、石川さんと直接交流できる機会が提供されます。



オンラインイベントでは、作品の魅力や撮影エピソードなどを共有できる内容が想定されており、ファンにとって特別な体験となりそうです。サインやチェキが付く限定仕様のため、コレクション性も高い一冊となっています。タイトルは『石川澪POD限定写真集「春の詩」』。販売は2026年5月31日までの期間限定で、受注生産形式により届けられます。