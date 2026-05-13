パナソニック、大型センサー搭載の高級コンパクトデジカメ「LUMIX L10」 実売21万円前後
新製品の注目ポイント！
特徴1：4/3型の大型センサーと明るいズームレンズを搭載
特徴2：ズームレンズ一体型でミラーレスカメラよりもボディは薄型
特徴3：高級感のある金属外装で持つ喜びも
パナソニックは5月13日、デジタルカメラの新製品「LUMIX L10」を発表した。4/3型の大型センサーと明るいズームレンズを搭載したレンズ一体型モデル。高級感のある金属外装の薄型ボディを採用し、レンズ交換式のミラーレスカメラよりも携帯しやすいサイズに抑え、日常的に持ち歩きたくなる高画質モデルとして訴求する。
シルバーモデル。レンズ交換式のミラーレスカメラのようにも見えるが、レンズは固定式となる
有効2,040万画素の4/3型裏面照射型CMOSイメージセンサーと、35mm判換算で24-75mm相当/F1.7-2.8のズームレンズを搭載したレンズ一体型モデル。明るいレンズにより、精細かつ大きなボケのある描写が楽しめる。センサーや画像処理エンジンは高性能ミラーレス「LUMIX G9PROII」「LUMIX GH7」と同じだという。
背面。可動式液晶だけでなく、ライブビューファインダーも搭載する。ホットシューも搭載するので、ストロボやマイクなどのアクセサリーが固定できる
上部にはダイヤルやレバーが多く並んでいる
像面位相差AFとリアルタイム認識AFにも対応し、被写体への高い追従性をうたう。AF性能は、フルサイズミラーレス「LUMIX S1 II」シリーズと同じとしている。
本体には、背面のフリーアングルモニターだけでなく、ライブビューファインダーも搭載し、ファインダーを覗きながらの本格的な撮影も楽しめる。
色表現では、フォトスタイルに「L.クラシック」「L.クラシックゴールド」を新たに追加した。スマホアプリ「LUMIX Lab」との連携にも対応し、好みのLUTを適用できる「リアルタイムLUT」に加え、スマートフォンのカメラロール内の写真をもとにAIがLUTを生成する「Magic LUT」も新たに追加した。
こちらはブラックモデル
こちらはPanasonic Store Plus直販専用のチタンゴールドモデル
バッテリー撮影枚数は約420枚（背面液晶使用時）。本体サイズは127.1×73.9×66.9mm、重さは約508g（バッテリー、メモリーカード含む）。
5月16日（土）から17日（日）の2日間、LUMIX BASE TOKYO（東京都港区）でタッチ＆トライイベントを実施する。入場は無料で、事前予約は不要。
磯修 いそおさむ 1996年、アマチュア無線雑誌で編集者としてのキャリアをスタートし、その後パソコン雑誌やWeb媒体の編集者としてデジタル分野の記事を担当。2018年からマイナビニュース・デジタル編集部に加入。専門分野はカメラ、アップル製品とエコシステム、スマートフォン、デジタル家電関連、PCキーボード。画像生成AIなどAIまわりの進化の速さに追いつくべく奮闘しつつ、自身でよい写真を撮影することも心がけている。ニガテな動画撮影は鋭意勉強中。猫が1匹います。 この著者の記事一覧はこちら