各地で大荒れ　兵庫・京都・福島などで大量のヒョウ「前も見えない…」　東京23区はゲリラ雷雨が帰宅時間を直撃

13日は都市部でもひょうが降るなど、列島各地で荒れた天気となりました。

午後5時半過ぎの東京・お台場は、強い風が吹き、それに伴い雨も横殴りで降っている状態。

同じ時間、天気カメラは灰色の空に光る稲光を捉えていました。

午後6時の江戸川区は、強い雨が降っていて、視界が悪く前が見えづらくなっていました。

大気の状態が不安定となった日本列島。

13日は局地的にひょうが降り、落雷も発生しました。

各地で激しい雨や雷雨となっていて、東京23区では帰宅時間帯をゲリラ雷雨が直撃。

低い土地の浸水や交通機関への影響に十分注意が必要です。

正午過ぎ、大量のひょうで住宅の庭が白く染まったのは、兵庫県の内陸部にある猪名川町です。

町の別の場所では、車に大量のひょうが積もっていました。

動画を撮影した男性は「（粒の大きさは）1cm・2cmはあったのではないか。あまりに突然だったのでびっくりしたのと、かなり大きい雷が鳴っていた」と当時の様子を話します。

同じく兵庫県にある西宮市でも、屋根に打ち付けるように大量のひょうが降りました。

激しい雨が降った兵庫県の川西市では、正午ごろ、稲光が走った直後、雷鳴がとどろきました。

そして午後1時過ぎ、雷は神戸市東灘区にある神戸大学のキャンパス付近でも確認できました。

午後1時半ごろに京都・宇治市で撮影された映像では、ひょうが交ざった雨水が川のように流れていました。

近畿地方では、上空約5500メートル付近に氷点下15度以下の寒気が流れ込み、広い範囲で雨雲が発生しやすい状況となりました。

福島・猪苗代町でも、正午過ぎにひょう交じりの豪雨となりました。

動画の撮影者は恐怖を感じ、運転中だった車を止めたといいます。

撮影者：

ひょうが車のガラスにガンガンと当たっている感じがあったのですが、だんだんひどくなってきて、雨よりもひょうの方が強くなって危ないと。前も見えないですし、音もすごくて、ガラスが割れるくらい激しく降ってたので。

午後5時半ごろ、「イット！」の取材班が向かったのは、大雨警報が出た埼玉県内です。

前方の車を見るとかなり水しぶきを上げていて、車体の半分ほどの高さまで水しぶきが上がっています。

午後5時ごろの東京・板橋区では、雨が降る中、自転車で走り抜ける人の姿がありました。

東京・江東区内では、午後5時半ごろから激しい雨となっています。

不安定な天候は14日まで続く予想で、引き続き警戒が必要です。