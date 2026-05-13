○マサル <1795> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.90％にあたる1万7000株(金額で8500万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月14日から5月18日まで。



○大豊建 <1822> [東証Ｓ]

発行済み株式数の1.54％にあたる140万株の自社株を消却する。消却予定日は5月29日。



○甜菜糖 <2108> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.73％にあたる33万株(金額で14億6355万円)を上限に、5月14日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。今回取得した全株は5月21日付で消却する。



○宝ＨＬＤ <2531> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.99％にあたる190万株(金額で30億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から6月30日まで。



○マツキヨココ <3088> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.25％にあたる500万株(金額で116億3500万円)を上限に、5月14日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。今回取得した全株は5月29日付で消却する。



○ダイワボウ <3107> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.76％にあたる240万株(金額で60億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月14日から10月16日まで。



○王子ＨＤ <3861> [東証Ｐ]

発行済み株式数の9.9％にあたる1億株の自社株を消却する。消却予定日は5月29日。



○アカツキ <3932> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の18.0％にあたる260万株(金額で70億5120万円)を上限に、5月14日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○テイカ <4027> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.57％にあたる150万株(金額で25億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月14日から27年3月19日まで。また、発行済み株式数の4.18％にあたる100万株の自社株を消却する。消却予定日は5月27日。



○積水樹 <4212> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.33％にあたる100万株(金額で27億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から27年3月31日まで。また、発行済み株式数の3.14％にあたる100万株の自社株を消却する。消却予定日は9月10日。



○ＤＮＣ <4246> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.3％にあたる285万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月14日から9月30日まで。



○理ビタ <4526> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.08％にあたる90万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月1日から9月30日まで。



○ＴＤＣソフト <4687> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.67％にあたる80万株(金額で7億7200万円)を上限に、5月14日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。今回取得した全株は6月26日付で消却する。



○丸一管 <5463> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.71％にあたる600万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月14日から27年3月31日まで。



○ネツレン <5976> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.81％にあたる189万7000株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月14日から27年3月31日まで。



○アドベンチャ <6030> [東証Ｇ]

発行済み株式数の10.03％にあたる80万株の自社株を消却する。消却予定日は5月29日。



○三精テクノロ <6357> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.75％にあたる50万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月14日から5月31日まで。



○椿本チ <6371> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.8％にあたる500万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月1日から27年3月31日まで。



○アズビル <6845> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.2％にあたる3200万株(金額で200億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月14日から10月30日まで。



○山一電機 <6941> [東証Ｐ]

発行済み株式数の5.95％にあたる130万株の自社株を消却する。消却予定日は5月29日。



○ＦＣＣ <7296> [東証Ｐ]

発行済み株式数の2.11％にあたる110万株(金額で34億2390万円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付け期間は5月14日から6月10日まで。買い付け価格は3083円。



○大日印 <7912> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.95％にあたる3000万株(金額で500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月14日から27年3月31日まで。



○グロブライド <7990> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.1％にあたる90万株(金額で15億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月14日から9月30日まで。取得した自社株は10月15日付で全て消却する。



○三井住友ＦＧ <8316> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.0％にあたる4000万株(金額で1800億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月14日から7月31日まで。取得した自社株は8月20日付で全て消却する。



○三井不 <8801> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.47％にあたる4000万株(金額で400億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月14日から10月31日まで。また、発行済み株式数の1.36％にあたる3737万8558株の自社株を消却する。消却予定日は5月29日。



○菱地所 <8802> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.65％にあたる2000万株(金額で500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月14日から11月13日まで。



○ＮＸＨＤ <9147> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の7.00％にあたる1700万株(金額で500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月14日から11月30日 まで。



○ＵＥＸ <9888> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.53％にあたる72万株(金額で5億5800万円)を上限に、5月14日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。今回取得した全株は5月29日付で消却する。



［2026年5月13日］



株探ニュース