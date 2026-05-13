歌手の長渕剛（69）と、シャンソン歌手やフラワーアーティストとして活動している志穂美悦子（70）の長男でミュージシャンのWATARU（37）が、12日、Instagramを更新。娘と一緒に愛車のシボレーに乗る姿を披露し、注目を集めている。

【映像】愛車・シボレーに乗る姿や長渕剛と娘との3世代ショット

WATARUはこれまでもInstagramで、父・長渕剛との2ショットや、2人の娘たちを含めた親子3世代ショットなど、プライベートの様子を発信してきた。2026年4月27日の更新では、「14歳の自分との約束」とコメントし、愛車の「シボレー・ベルエア」と写る姿も公開。ファンからは「ヤバ！最高にカッコいい」「夢がかなって良かったですね！すんごく似合ってます」などの声が寄せられ話題となった。

娘と愛車・シボレーに乗る姿を公開

5月12日の投稿では、車内で撮影した娘との写真とともに、育児への思いを明かしている。「たったの2泊3日だけなんだけど、1人で子どもの面倒を見て改めて嫁のありがたさに気づきました。世の中のパパ、ママ、1人で育児するママ、パパ本当にリスペクトしかないよ！一生、夜泣きが続くわけじゃない。一生、パパ、パパってひっつき虫なんじゃないから寝れない夜も、あーうるせーぃと思う時も、それを越えて我が子の寝顔や無邪気に笑う姿をみて、また幸せを感じ、俺たちも親になれるんだよね！！」と、つづった。

この投稿には「ステキなお写真ですね」「WATARUくん優しい。良いパパ、良い旦那様だなぁ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）