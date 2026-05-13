声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！

リスナーのみなさんからのリクエストを中心に集計したアニメ、ゲーム、声優、特撮に関するナンバーのオリジナルチャートを発表していく1時間のミュージックプログラム、

「A＆Gメディアステーション FUN MORE TUNE」！

5月9日のゲストはClariSのクララさん、エリーさん、アンナさん！

ニューシングル『Revive』について伺いました。

30枚目の節目となる『Revive』はTVアニメ『勇者のクズ』第2クールオープニングテーマ。これまでのイメージを覆すロックナンバーです。「ロックなClariSに挑戦していくぞっていう意気込みはあったんですけど、曲を頂いて、これ3人で歌いこなせるのかなっていうドキドキ感は最初ありました。激しいアクションシーンもあったり、葛藤の部分が描かれたりするアニメに出会えて、私たちもどんどん殻を破っていこうみたいな、そんな挑戦をできた1曲になったんじゃないかなと思っています（クララ）」「初めてする歌い方に挑戦させて頂いたり、がなり声だったり、巻き舌みたいなニュアンスだったり、自分も知らない自分たちに出会えて凄く楽しかったです（アンナ）」

楽曲にあわせてビジュアル面も一新。新たな自分たちの姿を見てどう感じたのでしょうか？「知らない自分に出会えた感覚があったのと、ミュージックビデオを見ていただくと、これは私たちなんだろうかって思うような表情だったり表現があって。自然とそれぞれがどこか潜めていたものが飛び出しちゃった（クララ）」「どこかしらにいたロッカーが暴れ出したといいますか…（エリー）」

実際に挑戦してみて、自分たちの中で「かっこいいClariS」への印象は変わったのかというと「15年ClariSをやってきて、自分の中でもClariSとかクララってこういうイメージだよねってある中で、まさかこんな曲に挑戦するっていうのは思ってもいなかったですし。やってみた今、こんなClariSも凄くありだなと思えてる自分がいたり。3人で歌ってる楽しさに魅せられてしまっています（クララ）」「ほかの曲ではお見せできないような表情も凄くたくさん出てきて、『Revive』じゃないと出会えなかった自分たちがいました（アンナ）」

MVでは激しいダンスを観ることが出来ます。「私、エリーは、Chu-Dorkのところの手をブルブル、Chu-Dorkダンスがあるんですけど、首も振るんです。手の振りと首の振りのスピードが違うから、なんかメトロノームが合わなくて。いつの間にか手が全く動かないみたいなのもあったりして、結構練習しました。先日のツアーの初日はカッチカチで。ダンスの先生に終わった後“あそこの手、もっと柔らかく”と言われました（エリー）」

そして黒と白、ガラっと雰囲気の違うビジュアルも見ることが出来ます。「私たちの変身した姿と、いつものClariSの白い世界と、どちらも表現させていただいて。そんな対比も含めて皆さんに楽しんでいただけている様子が伝わってきて安心しました。白の世界のビジュアルから撮影を始めて。お化粧とかも含めて変身をしていくので時間がかかるわけですよ。その時間も今までにない感覚で、とても楽しかったです（クララ）」

カップリングの話も伺いました。『Trigger』はツアーのタイトルにも入っています。「3人のClariSにとって初めてのオリジナルソングで、引き金っていう意味もあるんですけど、きっかけという意味も持っていて、『Trigger』をきっかけにClariS第3章を好きになってもらえるようにと思って（クララ）」「初披露させていただいてから1年3ヶ月、ライブでは聞けるけど他では聞けない楽曲になっていて。早く形にしたいっていう気持ちずっとあって、ようやくこうして形にできたことが本当にうれしく思ってます（アンナ）」「私はもうラブです！（エリー）」

『Radiant』はクララさんが作詞を担当しています。「初めて1人で作詞をさせていただいた挑戦の1曲で、だからこそすごく気合が入りましたし『リコリス・リコイル』の2人のキャラクターの心情を基に歌詞を描いていったんですけど、3人で歌っていると、自分で書いた歌詞なのに、今の私たちや自分自身の心境とたくさん重なるところがあって。第3章を始めて、その中で生まれる葛藤や、それでも突き進んでいくぞみたいな前向きな気持ち、この楽曲に背中を押してもらいながら、みなさんのもとへお届けできました（クララ）」

7月から『ClariS 15th Thanks Tour ～ 一夏灯祭 ～』がスタートするClariS。ニューシングル『Revive』はClariSにとってどんな作品になったのでしょうか？

「30枚目を記念する節目となるシングルにはなっているんですが、『Revive』という挑戦の1曲、そして3人のスタートとなった『Trigger』、今の私たちの思いも詰まった『Radiant』と、本当に素敵な1枚に仕上がっています。この1枚を聞いていただけたら3人の覚悟だったり、ClariS第3章の良さを改めて実感していただけるんじゃないかなと思いますので、たくさん聞いて楽しんでください（クララ）」