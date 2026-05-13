【菅井友香＆中村ゆりか「チェイサーゲームW」インタビュー後編】ファン人気高いキスシーン撮影裏話「ほぼぶっつけ本番だった」
【モデルプレス＝2026/05/13】2024年にテレビ東京にて放送されたドラマシリーズ「チェイサーゲームW」が映画化。『チェイサーゲームW 水魚の交わり』として、2026年5月15日に公開される。モデルプレスではW主演を務める女優の菅井友香と中村ゆりかにインタビューを実施し、モデルプレスランキングで上位に輝いたシーンの裏話を聞いた。【後編】
【写真】人気GLコンビ、ベッドでキス寸前
ゲーム業界のリアルと、女性同士の恋愛を繊細に描き、多くの視聴者から熱い支持を獲得したドラマシリーズ「チェイサーゲームW」が映画化。ドラマ「チェイサーゲームW2 美しき天女たち」から7年後、中学生になった娘・月とともに暮らしている春本樹（菅井）と林冬雨（中村）。家族として、そしてパートナーとして、変化してしまった「愛」を見つめ直し、再び歩み寄ろうとする2人の姿を描いている。
― モデルプレスランキング企画でも「チェイサーゲームW」の多くのシーンがランクインしました。特にシーズン1の4話での裏切りの真相が明らかになったあとに想いを伝えあったキスシーンは反響が大きかったですが、振り返ってみていかがですか？
菅井：少ないカット数で撮っていただいて、そのときの熱量で、ほぼぶっつけ本番だった記憶があります。蓄積された思いの大きさがキーとなるシーンだったので、何回もテイクを重ねるというよりは、その場で生まれたものを撮っていただきました。
中村：確かに、熱量はすごく大きかった気がする。瞬間的に自分が「嫌だ」と思ったときに「人ってこんなに毛嫌いするんだろうな」というパワーが現場で感じられて、とても良いキャッチボールができたシーンでした。
― シーズン2の3話の大学時代の「普通は冬雨が決めて良いんだよ」というキスシーンにも熱い声が寄せられていました。
中村：シーズン2の大学時代は甘さが強めで、個人的にもとても楽しかったです。一緒にお洋服を選びに行ったり、雨のシーンで髪を乾かしてもらったり、そんな懐かしい思い出をあたかも本当かのように思いを巡らせたのも楽しかったです。
菅井：「冬雨が決めていいんだよ」というセリフは、作品のテーマでもある大切な言葉だと感じていました。冬雨に対してもそうですし、観ている方にも届いてほしいと思いながら、言わせていただきました。
― お二人が選ぶベストシーンはどこでしょうか？
中村：「月ちゃんが待ってる」と樹に突き放されるんですが、それでも離れないでお互いに戻る姿は、ファンの方からも「良かった」という声を多くいただきましたし、私自身も強く印象に残っています。（「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」最終話）
菅井：今回の映画でも「水魚の交わり」という言葉の通り、切っても切り離せない2人の関係性を象徴していると思います。そのシーンを振り返ると、本当に離れられない、深いところで繋がっているのだなと改めて感じます。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
1995年11月29日生まれ、東京都出身。2015年、欅坂46の1期生オーディションに合格し、初代欅坂46のキャプテンに任命される。2022年に櫻坂46を卒業後は、様々な舞台やミュージカル、映像作品などに出演の幅を広げている。近年の主な出演作として、ドラマ「チェイサーゲームW」シリーズ、「ビジネス婚−好きになったら離婚します−」、「ロンダリング」などがある。また、現在放送中の、大河ドラマ「豊臣兄弟！」や「水曜日、私の夫に抱かれてください。」（W主演）に出演中。写真集「たびすがい」が好評発売中。
1997年3月4日生まれ、神奈川県出身。2011年、映画「5windows」（主演）でデビュー。その後、2014年放送のTBS系ドラマ「家族狩り」や2015年放送のNHK朝ドラ「まれ」への出演で注目を集める。2022年には「浮ついたHeart」でアーティストデビュー。2025年の女優業は、MBS「完璧ワイフによる完璧な復讐計画」主演、ytv「裏アカ教師」主演、映画「知らないカノジョ」出演など。2025年8月にMini Album『Twinkle』リリースし「1st One Man TOUR -MOONOVA-」で大阪、上海、福岡、宮城、東京、5都市を巡る自身初の音楽ツアーを成功させた。
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◆菅井友香＆中村ゆりかW主演「チェイサーゲームW」
ゲーム業界のリアルと、女性同士の恋愛を繊細に描き、多くの視聴者から熱い支持を獲得したドラマシリーズ「チェイサーゲームW」が映画化。ドラマ「チェイサーゲームW2 美しき天女たち」から7年後、中学生になった娘・月とともに暮らしている春本樹（菅井）と林冬雨（中村）。家族として、そしてパートナーとして、変化してしまった「愛」を見つめ直し、再び歩み寄ろうとする2人の姿を描いている。
◆菅井友香＆中村ゆりか「ほぼぶっつけ本番だった」ファンから人気のシーン
― モデルプレスランキング企画でも「チェイサーゲームW」の多くのシーンがランクインしました。特にシーズン1の4話での裏切りの真相が明らかになったあとに想いを伝えあったキスシーンは反響が大きかったですが、振り返ってみていかがですか？
菅井：少ないカット数で撮っていただいて、そのときの熱量で、ほぼぶっつけ本番だった記憶があります。蓄積された思いの大きさがキーとなるシーンだったので、何回もテイクを重ねるというよりは、その場で生まれたものを撮っていただきました。
中村：確かに、熱量はすごく大きかった気がする。瞬間的に自分が「嫌だ」と思ったときに「人ってこんなに毛嫌いするんだろうな」というパワーが現場で感じられて、とても良いキャッチボールができたシーンでした。
◆「チェイサーゲームW」菅井友香＆中村ゆりか、甘々キスシーン振り返る
― シーズン2の3話の大学時代の「普通は冬雨が決めて良いんだよ」というキスシーンにも熱い声が寄せられていました。
中村：シーズン2の大学時代は甘さが強めで、個人的にもとても楽しかったです。一緒にお洋服を選びに行ったり、雨のシーンで髪を乾かしてもらったり、そんな懐かしい思い出をあたかも本当かのように思いを巡らせたのも楽しかったです。
菅井：「冬雨が決めていいんだよ」というセリフは、作品のテーマでもある大切な言葉だと感じていました。冬雨に対してもそうですし、観ている方にも届いてほしいと思いながら、言わせていただきました。
◆「チェイサーゲームW」菅井友香＆中村ゆりかが選ぶベストシーン
― お二人が選ぶベストシーンはどこでしょうか？
中村：「月ちゃんが待ってる」と樹に突き放されるんですが、それでも離れないでお互いに戻る姿は、ファンの方からも「良かった」という声を多くいただきましたし、私自身も強く印象に残っています。（「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」最終話）
菅井：今回の映画でも「水魚の交わり」という言葉の通り、切っても切り離せない2人の関係性を象徴していると思います。そのシーンを振り返ると、本当に離れられない、深いところで繋がっているのだなと改めて感じます。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
◆菅井友香（すがい・ゆうか）プロフィール
1995年11月29日生まれ、東京都出身。2015年、欅坂46の1期生オーディションに合格し、初代欅坂46のキャプテンに任命される。2022年に櫻坂46を卒業後は、様々な舞台やミュージカル、映像作品などに出演の幅を広げている。近年の主な出演作として、ドラマ「チェイサーゲームW」シリーズ、「ビジネス婚−好きになったら離婚します−」、「ロンダリング」などがある。また、現在放送中の、大河ドラマ「豊臣兄弟！」や「水曜日、私の夫に抱かれてください。」（W主演）に出演中。写真集「たびすがい」が好評発売中。
◆中村ゆりか（なかむら・ゆりか）プロフィール
1997年3月4日生まれ、神奈川県出身。2011年、映画「5windows」（主演）でデビュー。その後、2014年放送のTBS系ドラマ「家族狩り」や2015年放送のNHK朝ドラ「まれ」への出演で注目を集める。2022年には「浮ついたHeart」でアーティストデビュー。2025年の女優業は、MBS「完璧ワイフによる完璧な復讐計画」主演、ytv「裏アカ教師」主演、映画「知らないカノジョ」出演など。2025年8月にMini Album『Twinkle』リリースし「1st One Man TOUR -MOONOVA-」で大阪、上海、福岡、宮城、東京、5都市を巡る自身初の音楽ツアーを成功させた。
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