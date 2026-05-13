『魔法少女リリカルなのは』8年ぶり新作は7月放送 新ビジュアル解禁でキャラ大集結
アニメ『魔法少女リリカルなのは』シリーズの8年ぶりとなる完全新作テレビアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』のメインビジュアルが公開された。アニメは、7月4日25時よりTOKYO MX、BS11にて放送され、初回放送は60分スペシャルとなる。
【画像】キャラ大集結！公開された『魔法少女リリカルなのは』ビジュアル
今回公開されたメインビジュアルには、これまで段階的に発表されてきたキャラクターたちが一堂に会し、「EXCEEDS」と「魔人狩り」メンバーの二つの勢力がそれぞれ異なる方向へと視線を向ける構図が印象的。彼女たちが何を目的に行動し、どこへ向かうのか…その真意はいまだ謎に包まれており、本編で明かされていく展開に期待が高まる。
また、テレビ放送に先駆けて、6月21日に丸の内ピカデリーにて、第1話・第2話をいち早く鑑賞できる先行上映会を開催。イベント当日は本編上映に加え、橘杏咲、結川あさき、千春、小林愛香、伊藤彩沙、青木陽菜の6人が登壇するトークショーも開催する。
さらに、『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』の放送開始を記念し、『魔法少女リリカルなのは』劇場版2部作のリバイバル上映の開催も決定した。上映期間は、6月12日〜6月18日に劇場版『魔法少女リリカルなのは Reflection』、6月19日〜6月25日に劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』を上映する、2週間限定の特別企画となっている。
『魔法少女リリカルなのは』は、2004年よりテレビアニメがスタートした大人気アニメシリーズ。主人公の平凡な小学3年生・高町なのはが、魔法の力を手に入れるところから物語は幕を明け、魔法の力を手に入れたことにより、数奇な運命をたどる高町なのはの姿を描いている。
これまで漫画・ゲーム・映画化と数々のメディア展開がされており、放送開始20周年を記念したプロジェクトが始動していた。
今回の新作アニメは、2018年公開の劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』から8年ぶりの完全新作となり、物語のはじまりは極東の島国「瑞穂」。離島で暮らす、侵略種駆除ハンターの少女・久瀬シイナが、たったひとりの家族である妹セツナと静かに暮らすことを望む中で、事件が訪れるストーリーが展開される。
【画像】キャラ大集結！公開された『魔法少女リリカルなのは』ビジュアル
今回公開されたメインビジュアルには、これまで段階的に発表されてきたキャラクターたちが一堂に会し、「EXCEEDS」と「魔人狩り」メンバーの二つの勢力がそれぞれ異なる方向へと視線を向ける構図が印象的。彼女たちが何を目的に行動し、どこへ向かうのか…その真意はいまだ謎に包まれており、本編で明かされていく展開に期待が高まる。
さらに、『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』の放送開始を記念し、『魔法少女リリカルなのは』劇場版2部作のリバイバル上映の開催も決定した。上映期間は、6月12日〜6月18日に劇場版『魔法少女リリカルなのは Reflection』、6月19日〜6月25日に劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』を上映する、2週間限定の特別企画となっている。
『魔法少女リリカルなのは』は、2004年よりテレビアニメがスタートした大人気アニメシリーズ。主人公の平凡な小学3年生・高町なのはが、魔法の力を手に入れるところから物語は幕を明け、魔法の力を手に入れたことにより、数奇な運命をたどる高町なのはの姿を描いている。
これまで漫画・ゲーム・映画化と数々のメディア展開がされており、放送開始20周年を記念したプロジェクトが始動していた。
今回の新作アニメは、2018年公開の劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』から8年ぶりの完全新作となり、物語のはじまりは極東の島国「瑞穂」。離島で暮らす、侵略種駆除ハンターの少女・久瀬シイナが、たったひとりの家族である妹セツナと静かに暮らすことを望む中で、事件が訪れるストーリーが展開される。
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