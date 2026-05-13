クー・チェンドン主演作、台北映画祭新監督コンペで候補に 日本の作品も／台湾
（台北中央社）第28回台北映画祭は12日、国際新監督コンペティションのノミネート作品を発表した。台湾代表には、チャオ・コイワン（周鉅宏）とイェン・フー（胡錦筵）が共同監督を務め、クー・チェンドン（柯震東）が主演する「我未許願先吹蠟燭」（I Blew Out the Candles Before Making a Wish）が選ばれた。日本の長久允監督の「炎上」も候補入りした。
国際新監督コンペは新人監督の長編第2作目までを対象とした部門で、毎年10作品を候補作として選ぶ。今年は世界各地から430件の応募があった。
台湾代表の「我未許〜」は、落ちぶれた台湾の青年とマカオ出身の祖母と孫が、旧市街地を舞台に、人をだます詐欺作戦を繰り広げるという物語。チェンドンは役作りのために10キロ増量し、撮影に臨んだ。イタリアのウーディネ極東映画祭で初上映され、好評を博した。
受賞作品は6月30日に発表される。同日には「国際新監督フォーラム」も開かれ、審査員を務める俳優のジュン・リー（李駿碩）の他、入選者から長久監督や「Lady」（英国）のサミュエル・アブラハムズ監督が登壇する。
台北映画祭は6月26日から7月11日まで、台北市の台北市中山堂、光点華山電影館、誠品電影院で開かれる。
（洪素津／編集：名切千絵）
台湾代表の「我未許〜」は、落ちぶれた台湾の青年とマカオ出身の祖母と孫が、旧市街地を舞台に、人をだます詐欺作戦を繰り広げるという物語。チェンドンは役作りのために10キロ増量し、撮影に臨んだ。イタリアのウーディネ極東映画祭で初上映され、好評を博した。
受賞作品は6月30日に発表される。同日には「国際新監督フォーラム」も開かれ、審査員を務める俳優のジュン・リー（李駿碩）の他、入選者から長久監督や「Lady」（英国）のサミュエル・アブラハムズ監督が登壇する。
台北映画祭は6月26日から7月11日まで、台北市の台北市中山堂、光点華山電影館、誠品電影院で開かれる。
（洪素津／編集：名切千絵）