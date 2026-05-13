【お天気どうなる】20日まで晴れの天気に 16日からは最高気温24～25度の日続く見込み
市川 栞 キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。天気のポイントです。
小野：
この先、20日・水曜日まで晴れの天気が続くでしょう。16日・土曜日からは、最高気温が24～25度の日が続く見込みです。
気象台の週間予報です。
市川：
本当ですね。ずっと晴れマークが並んでいます。そして、最高気温が24度、25度の日が多いですね。
今の時期の金沢は最高気温が22度くらい、最低気温が13～14度くらいが平年並みですので、どちらも高い日が多いでしょう。
市川：
どうして、この時期にこんなに晴れて暖かい日が続くんですか。
小野：
上空を流れる風・偏西風の蛇行が理由です。
小野：
偏西風がスムーズに流れていると、高気圧と低気圧が交互に通り、日本付近は、天気が周期的に変わります。
ところが、あさって15日ごろからは、北へ盛り上がるように流れる見込みです。
小野：
この盛り上がった所には高気圧が出来て、晴れて気温も上がります。
市川：
しばらくこの状態が続くんですね。
小野：
改めて、週間予報を見ますと、来週の19日・火曜日、20日・水曜日ごろまでは続く見込みです。
市川：
この予報よりも、さらに気温が上がることもあるでしょうから、気をつけたいですね。