テレビ金沢NEWS

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市川 栞 キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：
お願いします。天気のポイントです。

小野：
この先、20日・水曜日まで晴れの天気が続くでしょう。16日・土曜日からは、最高気温が24～25度の日が続く見込みです。

気象台の週間予報です。

市川：
本当ですね。ずっと晴れマークが並んでいます。そして、最高気温が24度、25度の日が多いですね。

小野：
今の時期の金沢は最高気温が22度くらい、最低気温が13～14度くらいが平年並みですので、どちらも高い日が多いでしょう。

市川：
どうして、この時期にこんなに晴れて暖かい日が続くんですか。

小野：
上空を流れる風・偏西風の蛇行が理由です。

小野：
偏西風がスムーズに流れていると、高気圧と低気圧が交互に通り、日本付近は、天気が周期的に変わります。

ところが、あさって15日ごろからは、北へ盛り上がるように流れる見込みです。

小野：
この盛り上がった所には高気圧が出来て、晴れて気温も上がります。

市川：
しばらくこの状態が続くんですね。

小野：
改めて、週間予報を見ますと、来週の19日・火曜日、20日・水曜日ごろまでは続く見込みです。

市川：
この予報よりも、さらに気温が上がることもあるでしょうから、気をつけたいですね。