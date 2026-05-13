市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

この先、20日・水曜日まで晴れの天気が続くでしょう。16日・土曜日からは、最高気温が24～25度の日が続く見込みです。



気象台の週間予報です。

市川：

本当ですね。ずっと晴れマークが並んでいます。そして、最高気温が24度、25度の日が多いですね。





小野：今の時期の金沢は最高気温が22度くらい、最低気温が13～14度くらいが平年並みですので、どちらも高い日が多いでしょう。市川：どうして、この時期にこんなに晴れて暖かい日が続くんですか。小野：上空を流れる風・偏西風の蛇行が理由です。

小野：

偏西風がスムーズに流れていると、高気圧と低気圧が交互に通り、日本付近は、天気が周期的に変わります。



ところが、あさって15日ごろからは、北へ盛り上がるように流れる見込みです。

小野：

この盛り上がった所には高気圧が出来て、晴れて気温も上がります。



市川：

しばらくこの状態が続くんですね。

小野：

改めて、週間予報を見ますと、来週の19日・火曜日、20日・水曜日ごろまでは続く見込みです。



市川：

この予報よりも、さらに気温が上がることもあるでしょうから、気をつけたいですね。

