peco、残り物活用した息子弁当披露「栄養満点で美味しそう」「詰め方に無駄がなくて素敵」
【モデルプレス＝2026/05/13】タレントのpecoが5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。残り物を活用した彩り豊かな弁当を公開し、話題となっている。
【写真】30歳ママタレ「詰め方に無駄がなくて素敵」残り物活用した息子弁当
pecoは「Today’s lunch for my son」とコメントを添え、息子のために作った弁当を公開。「昨日の夜の残りの豚こまからあげ」「昨日の夜の残りのやみつきブロッコリー」「大葉入りたまごやき」とキャプションを添えて残り物を活用した弁当であることを説明している。そのほかふりかけご飯、トウモロコシ、ミニトマト、ウインナーが詰められており、彩り豊かな弁当となっている。
この投稿に、ファンからは「栄養満点で美味しそう」「残り物とは思えない」「豚こまの唐揚げ食べてみたい」「詰め方に無駄がなくて素敵」などの声が上がっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「詰め方に無駄がなくて素敵」残り物活用した息子弁当
◆peco、息子のための弁当公開
pecoは「Today’s lunch for my son」とコメントを添え、息子のために作った弁当を公開。「昨日の夜の残りの豚こまからあげ」「昨日の夜の残りのやみつきブロッコリー」「大葉入りたまごやき」とキャプションを添えて残り物を活用した弁当であることを説明している。そのほかふりかけご飯、トウモロコシ、ミニトマト、ウインナーが詰められており、彩り豊かな弁当となっている。
◆pecoの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「栄養満点で美味しそう」「残り物とは思えない」「豚こまの唐揚げ食べてみたい」「詰め方に無駄がなくて素敵」などの声が上がっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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