ケーブル、コンセント、大容量。Anker「全部入り」バッテリーの安心感たるや
結局こいつに戻ってきちまう。
いろいろなモバイルバッテリーを使い分けていますが、一番稼働率が高いのが、こちら。
Ankerの全部入りモバイルバッテリーです。
1台3役しかもケーブル&コンセント内蔵
このモバイルバッテリー、とにかく万能。USB-Cケーブルが内蔵されているのでケーブル忘れの心配なし。
しかもコンセント内蔵なので、普段はUSB充電器として使い、持ち運べばモバイルバッテリーとして使えるという二刀流。
USB-C端子も備えているので、最大2台のデバイスへの同時充電もできます。
そして10,000mAhという大容量。最大出力は30Wですが、スマートフォンやタブレットへの充電くらいなら問題なし。MacBook NeoとかAirへの充電だってできます（すぐ空っぽになりますが）。
つまり、これさえあればもう何も要らないというモバイルバッテリーなのです。
「こんなモバイルバッテリーがあったらいいなぁ」と思っていたことを、Ankerさんが具現化してくれたときは、光の速さでポチりました。以降、不動のレギュラーモバイルバッテリーとなっています。
みなさんも、一度この便利さを体感してください。離れられなくなりますよ。
Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)
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Source: Amazon