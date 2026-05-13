Image: Amazon

結局こいつに戻ってきちまう。

いろいろなモバイルバッテリーを使い分けていますが、一番稼働率が高いのが、こちら。

Ankerの全部入りモバイルバッテリーです。

Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 7,990円 Amazonで見る PR PR 7,990円 楽天で見る PR PR

1台3役しかもケーブル&コンセント内蔵

このモバイルバッテリー、とにかく万能。USB-Cケーブルが内蔵されているのでケーブル忘れの心配なし。

Image; Amazon

しかもコンセント内蔵なので、普段はUSB充電器として使い、持ち運べばモバイルバッテリーとして使えるという二刀流。

USB-C端子も備えているので、最大2台のデバイスへの同時充電もできます。

そして10,000mAhという大容量。最大出力は30Wですが、スマートフォンやタブレットへの充電くらいなら問題なし。MacBook NeoとかAirへの充電だってできます（すぐ空っぽになりますが）。

つまり、これさえあればもう何も要らないというモバイルバッテリーなのです。

「こんなモバイルバッテリーがあったらいいなぁ」と思っていたことを、Ankerさんが具現化してくれたときは、光の速さでポチりました。以降、不動のレギュラーモバイルバッテリーとなっています。

みなさんも、一度この便利さを体感してください。離れられなくなりますよ。

Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 7,990円 Amazonで見る PR PR 7,990円 楽天で見る PR PR

Source: Amazon