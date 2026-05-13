授賞式では流された一言が、なぜ今になって批判の的に？　韓国名優のスピーチが“受賞者軽視”と時間差で炎上

「ヘランが受賞できなくて、悪態もつきました」

俳優イ・ソンミンの百想（ペクサン）芸術大賞での発言をめぐり、理解できる同僚愛だと受け止める声がある一方で、女優シン・セギョンを公の場で狙い撃ちしたような不適切な発言だという批判も出ている。

【写真】シン・セギョン、白Tシャツがぱんぱん

イ・ソンミンは5月8日に行われた第62回百想芸術大賞で、映画『しあわせな選択』により映画部門の男性助演賞を受賞した。

その受賞スピーチで「ヨム・ヘランさんが（映画部門女性助演賞の）候補に上がっていて、どれだけ緊張したかわからない。でもヘランが受賞できなくて、心の中で悪態もついた」と冗談めかして語った。

ヨム・ヘランとイ・ソンミンは『しあわせな選択』で夫婦役として共演し、熱演を繰り広げた。そのためイ・ソンミンは、ともに作品を作った同僚の受賞が叶わなかったことに触れた形だ。

受賞スピーチ直後、この発言は機転の利いた同僚愛として受け止められた。

（画像＝JTBC）イ・ソンミン（左）とシン・セギョン

不適切な発言だった？

しかし時間が経つにつれ、この発言は不適切だったという批判も出てきた。

当時の百想芸術大賞では、映画『HUMINT/ヒューミント』で熱演を見せた女優シン・セギョンが映画部門女性助演賞を受賞していた。

すでに受賞者が発表されているにもかかわらず、ヨム・ヘランが受賞できなかったことを惜しむだけでなく、悪態までついたという冗談は、事実上、会場にいたシン・セギョンを公然と狙い撃ちし、その受賞をおとしめるように見えるという理由からだ。

これは、似た趣旨の発言をしたパク・チャヌク監督のスピーチとも比較され、さらに賛否を呼んでいる。

同日、『しあわせな選択』で映画部門作品賞を受賞したパク・チャヌク監督は「結果を見ると、公正な審査が行われたという確信が持てる。もちろんヨム・ヘランさんは今、同意しないだろうが、理解してほしい。シン・セギョンさんも本当に上手だったではないか。こんなくだらない冗談を言っているが、『しあわせな選択』はそういう作品だ」と感想を述べた。

このようにパク・チャヌク監督も、ともに仕事をしたヨム・ヘランが受賞を逃したことを残念がったが、シン・セギョンの演技については認め、受賞の意味をおとしめることはなかった。

（画像＝JTBC）パク・チャヌク監督（上）、イ・ソンミンとヨム・ヘラン

そのため、その後、テレビ部門助演賞のプレゼンターとして登壇したヨム・ヘランが「先ほど落ちたヨム・ヘランです」と自らを紹介したことも、機転の利いた自虐的な表現として受け止められた。

こうした点から、イ・ソンミンの発言はより比較を呼ぶ形となっている。

ついにはシン・セギョンのSNSに、ネットユーザーからの応援とイ・ソンミンに向けた批判コメントが入り混じる状況となっている。「どんな声が聞こえても無視してほしい。シン・セギョンさんには受賞する資格がある」「後輩が賞を受けたなら、もっと祝ってあげればいいのに」「自分たちだけが演技したとでもいうのか」「シン・セギョンと会話を交わしたわけでもなく、皮肉に読める」といった反応が相次いだ。

実際、シン・セギョンは映画『HUMINT/ヒューミント』で、ロシア・ウラジオストクに派遣された北朝鮮出身の食堂従業員チェ・ソナ役を演じ、これまでとは異なる演技で新境地を見せた。公開当時、シン・セギョンは登場するだけで雰囲気を変えたとの称賛を集めた。

（写真提供＝OSEN）シン・セギョン

もちろん、シン・セギョンとともに今回の百想映画部門の女性助演賞にノミネートされた女優たちは、『王と生きる男』（原題）のチョン・ミド、『世界のジュイン』（原題）のチャン・ヘジン、『しあわせな選択』のヨム・ヘラン、『顔−かお−』のシン・ヒョンビンと、そうそうたる顔ぶれだった。

しかし、シン・セギョンの受賞もまた、十分に納得できるものだった。

そのため授賞式が終わった後も、イ・ソンミンの百想での発言をめぐる賛否が続いている。

（記事提供＝OSEN）