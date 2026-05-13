夜ドラ『ラジオスター』【第27話あらすじ】 松本（甲本雅裕）が動きだす
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）の第27話が、13日に放送される。
【場面カット】松本（甲本雅裕）と西川（渋川清彦）の2ショット
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第27話 あらすじ
ラジオスターの放送で小野さくら（常盤貴子）は地震のときの経験を話しはじめる。すると西川（渋川清彦）も地震のときに消防士として救助活動してきたことを語り始める。ラジオで町を明るくしたいという松本（甲本雅裕）に共感したという西川は、地震のときに大きな傷を負っていたのだった。ラジオで救われたと話す西川の声を聞いた松本はラジオスターのために動き出す。
【場面カット】松本（甲本雅裕）と西川（渋川清彦）の2ショット
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
ラジオスターの放送で小野さくら（常盤貴子）は地震のときの経験を話しはじめる。すると西川（渋川清彦）も地震のときに消防士として救助活動してきたことを語り始める。ラジオで町を明るくしたいという松本（甲本雅裕）に共感したという西川は、地震のときに大きな傷を負っていたのだった。ラジオで救われたと話す西川の声を聞いた松本はラジオスターのために動き出す。