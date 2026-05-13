俳優の遠藤憲一が、5月11日夜遅くに、自身のXに冷やし中華を手にするショットを投稿したのだが、フォロワーからはお笑いタレントの「柴田理恵さんに見えた」という指摘が相次いでいる。

《こいつの季節がやってまいりました。おやすみ！》と投稿した遠藤は、きゅうりの細切り、錦糸卵、ちくわ、ハム、トマトが乗った美味しそうな冷やし中華を手にするショットを添えた。

写真は、冷やし中華にピントを合わせているため、遠藤の姿はピンボケ気味となっている。この写真には、Xで《美味しそうなお夜食ですね》という声のほか、

《柴田理恵さんに見えますね（笑）》

《柴田理恵さんに見えた私は疲れているのかしら》

などと、“柴田理恵に似ている” という指摘が相次いでいる。

芸能担当記者が言う。

「遠藤さんは料理初心者ながら、みずから食材の買い出しから調理、盛り付け、片づけなどすべてを基本的にアシスタントなしで敢行する自炊ドキュメンタリー番組『きっちりおじさんのてんやわんやクッキング』（BS朝日）に出演しています。ですから、冷やし中華もご自分で作ったものではないでしょうか。

写真は遠藤さんの顔がピンボケになっているせいか、たしかに柴田理恵さんにも見えるような気がします」

遠藤は、いまでこそ名バイプレイヤーと称される俳優になったが、売れない下積み時代が長い苦労人でもある。そんな遠藤を下積み時代から支えてきたのが、1990年に結婚し、結婚35年になる元タレントの妻だ。

2007年にそれまで所属していた事務所を独立し、妻がマネージャーになって仕事が増えたなどと、2018年11月に放送された『チマタの噺』（テレビ東京系）に出演した遠藤は語っていた。

「マネージャーになってと頼んだら、最初は『嫌よ』って断られて。拝み倒して3年めに承諾してくれたんだよね。女房は、やると決めたら行動が早くて、新しい事務所の部屋もすぐに借りて、スタッフも集めてくれた。それまで俺、テレビにはあまり出てなかったんだけど、妻が『しばらくはテレビを中心にいきます』って」

バラエティ番組への出演も、妻の「私が決めたら出るの」という一言で決定しているという遠藤だが、『女性自身』（2017年2月17日号）のインタビューでこう明かしている。

《独立してからは自分の意見はほとんど通らない。女房に乗っかってここまできたという感じです（笑）》

役者人生を二人三脚で歩んできた遠藤夫妻。今回の冷やし中華も、2人で舌鼓を打ったのかもしれない。