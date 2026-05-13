嵐5人が東京タワーを背景にブルー×ホワイトのスーツで洗練ビジュアル披露！細身パンツのオールブラックコーデも話題に「かっこよすぎて見惚れる」「顔面偏差値高すぎ」「大人嵐ステキ」「リアル王子様」

【写真＆動画】嵐「Whenever You Call」ジャケット写真／MV／レコーディング風景／オフショット／ソロショット

嵐の公式Instagramが更新され、「ThrowBack ARASHI」として2020年9月18日にリリースされた「Whenever You Call」のジャケット写真が公開された。

■嵐5人が東京の夜景をバックに並ぶ

「Whenever You Call」は、世界的アーティストのブルーノ・マーズが作詞・作曲・プロデュースを手掛けた楽曲。2020年末での活動休止を控えていた嵐への思いを込めて書き下ろされた、全編英語詞のミディアムバラードだ。

公開されたジャケット写真では、東京タワーが輝く夜景を背景に、嵐5人がブルーやホワイトを基調としたスーツスタイルで登場している。

ソファやテーブルを囲むように並んだ5人は、それぞれ落ち着いた表情を浮かべ、大人っぽく洗練された雰囲気を漂わせている。夜景のブルーと衣装の色味がリンクし、都会的で上品な世界観が印象的な1枚となっている。

■光沢感ジャケット×細身のパンツでのダンスが印象的なMVも

また、MVでは黒の光沢感あるジャケットに細身のパンツを合わせたスタイルで、楽曲の世界観に寄り添うようなダンスを披露。大人の色気がにじむパフォーマンスを見せている。

SNSでは「かっこよすぎて見惚れる」「最高にかっこいい」「誰がセンターでも映えるグループ」「顔面偏差値高すぎ」「大人嵐ステキ」「リアル王子様」「5人の輝きが眩しすぎて直視できない」などの声が寄せられている。

なお、同アカウントでの2020年の投稿では、ジャケット撮影やMVのオフショット、ソロショットも公開されている。

■嵐「Whenever You Call」レコーディング風景

■オフショット／ソロショット