5月12日放送の『ザ！世界仰天ニュース』2時間SP（日本テレビ系）。ゲストとして15日公開予定の映画『君のクイズ』で主演する中村倫也（39）と共演者の森川葵（30）が出演したが、森川の“激変近影”に注目が集まっている。

スタジオトークでは、ロサンゼルス旅行をした際に入国審査で足止めされたハプニングを披露した森川。女性1人だったことから怪しまれたといい、旅行の目的を「ビヨンセ！ビヨンセ！ビヨンセライブ！」と伝えて乗り切ったという。

身振り手振りを交え、声を張り上げて当時の状況を再現し、スタジオを盛り上げていたが……。番組を見ていた視聴者からは、Xでこんな声が上がっていたのだ。

《森川葵雰囲気変わった？》

《仰天ニュースで久しぶりに森川葵ちゃんを見たけどこんなに痩せてたっけ？》

《森川葵は何かの撮影中かなにかかな？あまりにも痩せすぎてないか？病気とかじゃないよね？心配よ》

《森川葵ちゃん久しぶりに見たけど何かすごい痩せたね。 役のため？ダイエット？ 何かわからないけど心配になってまう》（すべて原文ママ）

番組ではふんわりとした白いワンピースに、ブラウンのカーディガンを合わせた衣装で登場した森川。ヘアスタイルは額を出したセンター分けのロングヘアだったが、以前よりも頬や首筋がほっそりとした印象だった。

ある美容ライターは言う。

「森川さんといえば、’19年から’24年にかけて放送されたバラエティ番組『それって！？実際どうなの課』（日本テレビ系）で、ロックバランシングやダイススタッキングなど数々の技を驚異的なスピードで習得。当時は前髪のあるボブヘアとキリッとした眉毛がトレードマークで、“ワイルド・スピード森川”の愛称と相まってスポーティーなイメージもありました。

いっぽう『仰天ニュース』では、ガラリと雰囲気を変えたロングヘアとライトブラウンに近いふんわりとした“垢抜け眉”に。リップも落ち着いた色味で、全体的にナチュラルメイクでした。また、森川さんはもともとスリムな体型ですが、着ていたワンピースはVネックで鎖骨辺りまで見えるタイプ。髪も両耳にかけていたこともあり、首筋から頬にかけてほっそりと見えたのは、ヘアメイクの影響もありそうです」

『仰天ニュース』がオンエアされた同日は、『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）にも生出演していた森川。前出の美容ライターは、両番組での“違い”をこう指摘する。

「『ヒルナンデス！』では髪がしっかりとカールされ、眉毛の輪郭もくっきりとさせたメイクでした。衣装はノースリーブに近いシャツでしたが、首元までボタンが留められていたこともあり、さほど痩せた印象は感じられませんでした。とはいえ、現在は出演映画の番宣で様々な番組をハシゴするなど大忙しのようです。

森川さんは『仰天ニュース』で“周りのイメージと違うところ”を聞かれ、『“なんでもできそう”と言われることが多いんですけど、私自身はそんなに……。日常は何もしたくない、結構面倒くさいズボラな引きこもりです』と語っていました。もしかしたら、同番組の収録では疲れが溜まっていたのかもしれません」

番宣も全力でこなす森川の活躍は、映画のヒットに貢献するだろうか？