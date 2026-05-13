◇ナ・リーグ ドジャース2―6ジャイアンツ（2026年5月12日 ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発。6回1/3を投げ、メジャーでは自身初となる3本塁打を浴びるなど6安打を浴び、今季ワーストの5失点で3敗目を喫した。今季の成績は3勝3敗、防御率3.60となった。

1―0の3回2死から9番・ハースにカットボールを捉えられ、同点弾を被弾したが、直後の攻撃で大谷翔平が12試合、53打席ぶりとなる7号勝ち越し本塁打を左中間にたたき込む。山本も満面の笑みで大谷をベンチで出迎えた。「今日ホームランが出て、すごくチームも盛り上がりましたし、やっぱりみんなが静かに見守ってましたけど、みんなが待っていた1本だったと思うので、チームにとってそこはすごく良かったと思います」と振り返った。

大谷からの援護弾を勝利に結びつけることはできなかった。2―1の5回2死、8番のベーダーにスプリットを捉えられ、左越え同点ソロを浴びると、続くハリスにも左中間への勝ち越し本塁打を被弾。下位打線にまさかの連続被弾を喫し、マウンド上で悔しげに表情をゆがめた。「やっぱりリードしたら守るっていうのは、当然のことなので。何とかリードして、次の回、次の回へ行けたら、一番やっぱり良かったですね」と悔やんだ。

1試合3被弾はメジャーでは自身初。相手の長打力に飲み込まれる形でチームの連敗は4に伸びた。味方もジャイアンツ投手陣を打ち崩すことができず、5戦連続3得点以下となる2得点。エースをもってしてもチームの悪循環を断ち切ることはできなかった。