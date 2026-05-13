元テレビ東京の森香澄が１２日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、局アナ時代にあった驚きのカメラの存在を明かした。

この日は「女性アナウンサーのリアル」と題し、元局アナだった女性アナウンサーが集合。森は局アナ時代に「競馬番組をやっていた」といい、その時に女性アナの横にあった「ＹＣ」というカメラの存在を明かした。

横に座る元ＮＨＫの中川安奈も「ＹＣ！」とすぐ分かったようで、森は「ＹＣ」カメラは「横乳カメラ」だと明かした。

これには上田晋也も「え？そんな堂々と？」と仰天。森は「私の時代は、サブで『ＹＣ！』とは言ってなかったが、昔は言っていたらしい」といい、上田は「本当に横乳を撮るためのカメラ？」と聞いた。

森は「（単に）横から撮るカメラです。でもそれを横乳カメラと呼んで、ノースリーブとかピタッとしたニットがしれっと入っていて。暗黙の了解というか」と振り返った。

上田は「苦情は？セクハラじゃないかとか」と聞くと「私自身、すごく気にしてやめてくださいというほどではなかった」というが「私が横乳カメラをＯＫすると、後任の子たちもＯＫしないといけない環境になるのはよくないと思ったので、冗談みたいな感じで『セクハラですよ』みたいには伝えた」と振り返った。