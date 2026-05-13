この記事をまとめると ■25式GRカローラが改良を受け「25式後期」へアップグレードされた ■ボディ剛性UPに加えてサウンド演出やエアダクトの改良で走りの質感が向上している ■デリバリーの改善や既販車へのアップデートプログラムもトピックだ

質感の高さにGRヤリスオーナーが感激‼︎

GRカローラは2022年に発売が開始され（22式）、23式では締結剛性向上のボルトを採用するなど、「クルマとの一体感」を追求した小変更が施されてきた。さらに25式前期では、エンジンの中速トルクアップと足まわりのアップデートをはじめ、多岐にわたる改善が図られた。そして今回の試乗モデルとなる2025年9月に発表された25式後期では、「ボディ骨格」「吸気冷却性能」「サウンドづくり」を進化させた。

25式でアップデートされた足まわりを確認すべく、開発陣はニュルブルクリンクにもち込んでテストを行った。すると、国内サーキットにはない強烈な上下左右Gがかかるシチュエーションでは、さらなるしっかり感、安心感が欲しいとなったそうだ。

そのためにはボディ剛性を上げるのがいいということで、RZで従来比＋13.9m、合計32.7mへと構造用接着剤を増やした。「前期／後期と小出しにせずまとめて改良すればいいのに」とも思うが、いろいろなタイミングやら事情もあるようだ。

たとえば、クルマのみならず、GRファクトリー（GRヤリス／GRカローラなどが製造されるスポーツカー専用工場）も進化している。従来は難しかったこれだけの接着剤塗布を、タクトタイム内で安定して作れるようになった。また、ニュルブルクリンクにもち込んでテストしたからこそ、より高い領域を目指したというのもある。

運転席に乗り込むと、シートがピタッと身体を包み込み、そのフィット感やホールド性のよさに驚かされる。ウルトラスウェード巻きのステアリングやシフトノブも手に馴染む。レッドのシートベルトも含め、25式前期から採用されたSPORT Packageは、限界域のドライビングでなくてもかなり魅力的かつお買い得だ。

そして、タイヤのひと転がりから走りの質感の高さが伝わってくる。ボディはバシッとした硬質感、塊感がある。足まわりも路面追従性がいい。サスペンションも締まった感じなので、段差や継ぎ目など大きな入力に対してはトンっと突き上げがあるが瞬時に収束するので、不快感がなくスッキリした乗り味となっている。

振動のなさもこの乗り味を助長している。そしてステアリングフィールも同様で、なおかつリニアリティが高い。GRヤリスオーナーとしてはちょっと悔しいが、走りの質感や快適性は明らかにワンランク上のクラス感がある。まぁ、実際のところ車格も上ではあるのだが……。

一般道での快適性＆楽しさを高める装備の数々

ところで、以前GR Garageでうかがったことがあるが、GRヤリスはセカンドカーとしてサーキット仕様などカスタマイズを加えるオーナーが多い一方、GRカローラは5ドアで実用性も高いので、日常使いするオーナーも多いとのこと。開発においても、限界域の性能だけでなく、高速道路による長距離移動の快適性にも注力したという。

たとえば、自走でサーキットに行ってスポーツドライビングを楽しみ、再び自走で帰るというときにも、サーキットを楽しむ余力や安全に帰る余力を残すよう、往復の道中はTSS（運転支援システム「トヨタセーフティセンス」）の直進安定性などにもこだわったという。

一方で、サーキット走行時の改善も施されている。長時間の全開走行でもパワーダウンしないよう、「クールエアダクト」が追加された。一般道からサーキットまで、まさに、実用性に優れるスポーツモデルの理想型だ。

最後に注目すべきは「サウンドづくり」。スポーツモデルはサウンドもまた魅力のひとつではあるのだが、昨今、車外騒音に関する規制が厳しくなりつつある。そこで今回採用されたのが、擬似的なサウンド。

メーカーオプションのJBLプレミアムサウンドシステムにサブウーハーを追加。アクティブノイズコントロール（ANC）により不快なこもり音を低減。そして新たにアクティブサウンドコントロール（ANC）を追加し、ドライバーのアクセル操作に連動してスポーツサウンドを車内に響かせる。アクセルオフすると「パンッパンッ」とバブリング音も聞こえ、ナビ画面で音量調整もできる。気分を盛上げてくれるよい演出だが、どうせ車内にしか聞こえないのだから、もっと盛大なモードがあってもいいのに……。

一方で、現オーナーは早朝の外出時にスタートボタンを押した瞬間、静寂な朝の空気を震わせる排気音に肩身の狭い思いをしたこともあるかもしれない。今回の改良で、エコモードをチョイスすると、エキゾーストのバルブを閉じることで低周波音が消える。周辺に伝わる振動が減り、同時にドライバーの背徳感も軽減されるだろう。

発売以来、改良の折々試乗しているGRカローラだが、25式後期はスポーツモデルとしてかなり洗練された印象を強く受けた。また、従来は抽選での販売がメインだったが、今後はデリバリーも改善され、また既納オーナーに対してもアップグレードプログラムが用意されるなど、全方位でGRカローラファンの満足度が高められるだろう。