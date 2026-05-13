全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

読めば、うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをするなんてこともなし！ 難読駅を訪ねたくなること間違いなしです!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「厚保駅」という漢字を読めますか。「保」はどこに!?

難易度：★★★★☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：あつえき

厚保駅は山口県美祢市西厚保町本郷に位置する、JR西日本・美祢線の駅です。この駅は、かつて石炭輸送の要所として栄えた歴史をもつ美祢線の沿線にあり、現在は無人駅となっています。

駅名の由来については、いくつかの説が存在しますが、古代の地理的特徴に基づくとする説が一般的です。また、土地が豊かであることを表す「厚（あつ）」に由来するという説があります。

この地域が山に囲まれた盆地状の地形であり、熱がこもりやすい地形にちなむ「熱（あつ）」に由来するという説もありますが、歴史的な資料では「厚保」という表記が定着しており、中世には荘園「厚保荘」として知られていました。

厚保を語るうえで欠かせないのは、「厚保栗」です。

この栗は江戸時代から栽培されている歴史があり、かつては長州藩の毛利氏に献上されていたとも伝えられています。

非常に大粒であるため、そのまま茹でて食べるだけでなく、栗きんとんや栗ようかん、さらには栗焼酎などの加工品としても親しまれています。地元の直売所では、秋になると獲れたての生栗が並び、これを目当てに多くの人が訪れます。

駅から少し足を延ばすとJA山口県 西厚保栗選果場があり、秋には期間限定で直売が行われ、旬の厚保栗を手に入れることができます。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】駅名当て「厚保駅」 栗の名産地にあります（2枚）