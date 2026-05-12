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WHO＝世界保健機関のテドロス事務局長は、ハンタウイルスの感染者が増え、9人になったと明らかにしました。

テドロス事務局長は日本時間午後5時すぎにスペインのサンチェス首相と共同で会見を行い、ハンタウイルス集団感染が疑われるクルーズ船「MVホンディウス号」から乗客を下船させる任務が成功したと報告しました。

そのうえで、ハンタウイルスについて、これまでに9人がヒトからヒトへの感染が稀に起きるとされている「アンデス株」への感染が確認され、2人が感染の疑いがあり、症例はあわせて11となったと明らかにしました。

WHO　テドロス事務局長
「現時点では、大規模な流行の兆候は見られない」

テドロス氏はこのように強調した一方、「潜伏期間が長いことを踏まえると、今後数週間でさらなる症例が確認される可能性がある」と指摘しています。

また、サンチェス首相は、クルーズ船が寄港していたスペインカナリア諸島テネリフェ島の住民に「忍耐力、寛大さを示してくれた」と感謝を述べました。

クルーズ船をめぐっては、日本人1人を含む乗客全員を下船させた後、27人の乗組員らを乗せてオランダのロッテルダムに向かっています。