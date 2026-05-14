宅配ピザ「PIZZA-LA（ピザーラ）」が14日、公式Xを更新。アルバイト従業員による不適切な動画投稿について改めて謝罪し、同日からSNSを再開すると発表した。【画像】「法的措置も視野に入れ対応する方針」ピザーラの謝罪文全文投稿では「この度は、蒲田店において発生した不適切投稿によりご心配とご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「現在、事実確認および関係者への対応、全店舗における再発防止