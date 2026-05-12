大阪に7月新スポットが誕生へ 『淀屋橋ゲートタワー』テナント全29店舗が一挙公開 屋上庭園も【一覧】
大阪・淀屋橋駅直結の大規模ビジネスタワー『淀屋橋ゲートタワー』が7月9日にグランドオープンすることに決まり、入居テナントなどが一挙発表された。
【画像多数】大阪の新スポット！ 淀屋橋ゲートタワーの内部…屋上庭園やシェアラウンジも
延床約13万平米・1フロア約1100坪。地上29階・地下2階建ての複合ビルで、地下1階から2階に商業ゾーン、3階から9階および11階から27階にはオフィスフロアを整備。また、11階は地域に開かれた屋上庭園と公共貢献機能を含む複合フロアとなる。新業態・エリア初出店を含む全29店舗がオープンする。
■店舗一覧
B1F
ドコモショップ（物販）携帯電話販売
医療法人涼悠会 ゲートタワー淀屋橋眼科（サービス）医療・眼科
アイシティ（物販）コンタクトレンズ並びにケア用品販売
マクドナルド（飲食）ハンバーガー・レストラン・チェーン
キャンドゥ（物販）100円ショップ
KOMEHYO 買取センター（サービス）リユース／ブランド品買取
SUBWAY（飲食）サンドイッチ・持ち帰り専門店
関西みらい銀行 ゲートタワー淀屋橋プラザ（サービス）銀行
チェリディルアン（飲食）タイ イサーン ダイニング ※2026年秋以降オープン
1F
ミユキ クラフツ・スーツ（物販）老舗国産オーダー・メイドスーツ
TULLY’S COFFEE ＆TEA（飲食）カフェ
エイブル（サービス）不動産賃貸仲介・管理業
Berwick OSAKA（物販）レザーシューズ・スニーカー ※7月中オープン予定
ファミリーマート（物販）コンビニエンスストア
さばえめがね館（物販）メガネ
ReCORE鍼灸院／接骨院（サービス）鍼灸院 整骨院 ※2026年秋以降オープン
2F
北極星（飲食）レストラン オムライス・洋食
うなぎ四代目菊川（飲食）鰻料理
クリスプサラダワークス（飲食）カスタムサラダ専門店
MIZUNO GOLF（物販）スポーツ用品販売
魚ト炭ト酒 大阪の燗兵衛（飲食）和食居酒屋
CafeSai（飲食）カフェ
鶴丸うどん本舗（飲食）うどん
イタリアン チャンピーニ（飲食）イタリア料理
ビンドゥ（飲食）インド・エスニック料理
淀屋橋クローバー歯科・矯正歯科（サービス）歯科クリニック
香港海鮮料理 椰林（飲食）中華料理 ※2026年秋以降オープン
11F
SHARE LOUNGE 淀屋橋ゲートタワーwith PLUS（サービス）カフェ、ワークスペース
SYNTH ビジネスセンター淀屋橋ゲートタワー（サービス）ビジネスサポート施設
【物件概要】
建物名称：淀屋橋ゲートタワー
所在地：大阪市中央区北浜四丁目１番１号
アクセス：大阪メトロ御堂筋線 「淀屋橋駅」・京阪本線「淀屋橋駅」地下直結
敷地面積：7,206平米
延床面積：132,424平米
階数／建物高さ：地上29階・地下2階／135ｍ
【画像多数】大阪の新スポット！ 淀屋橋ゲートタワーの内部…屋上庭園やシェアラウンジも
延床約13万平米・1フロア約1100坪。地上29階・地下2階建ての複合ビルで、地下1階から2階に商業ゾーン、3階から9階および11階から27階にはオフィスフロアを整備。また、11階は地域に開かれた屋上庭園と公共貢献機能を含む複合フロアとなる。新業態・エリア初出店を含む全29店舗がオープンする。
B1F
ドコモショップ（物販）携帯電話販売
医療法人涼悠会 ゲートタワー淀屋橋眼科（サービス）医療・眼科
アイシティ（物販）コンタクトレンズ並びにケア用品販売
マクドナルド（飲食）ハンバーガー・レストラン・チェーン
キャンドゥ（物販）100円ショップ
KOMEHYO 買取センター（サービス）リユース／ブランド品買取
SUBWAY（飲食）サンドイッチ・持ち帰り専門店
関西みらい銀行 ゲートタワー淀屋橋プラザ（サービス）銀行
チェリディルアン（飲食）タイ イサーン ダイニング ※2026年秋以降オープン
1F
ミユキ クラフツ・スーツ（物販）老舗国産オーダー・メイドスーツ
TULLY’S COFFEE ＆TEA（飲食）カフェ
エイブル（サービス）不動産賃貸仲介・管理業
Berwick OSAKA（物販）レザーシューズ・スニーカー ※7月中オープン予定
ファミリーマート（物販）コンビニエンスストア
さばえめがね館（物販）メガネ
ReCORE鍼灸院／接骨院（サービス）鍼灸院 整骨院 ※2026年秋以降オープン
2F
北極星（飲食）レストラン オムライス・洋食
うなぎ四代目菊川（飲食）鰻料理
クリスプサラダワークス（飲食）カスタムサラダ専門店
MIZUNO GOLF（物販）スポーツ用品販売
魚ト炭ト酒 大阪の燗兵衛（飲食）和食居酒屋
CafeSai（飲食）カフェ
鶴丸うどん本舗（飲食）うどん
イタリアン チャンピーニ（飲食）イタリア料理
ビンドゥ（飲食）インド・エスニック料理
淀屋橋クローバー歯科・矯正歯科（サービス）歯科クリニック
香港海鮮料理 椰林（飲食）中華料理 ※2026年秋以降オープン
11F
SHARE LOUNGE 淀屋橋ゲートタワーwith PLUS（サービス）カフェ、ワークスペース
SYNTH ビジネスセンター淀屋橋ゲートタワー（サービス）ビジネスサポート施設
【物件概要】
建物名称：淀屋橋ゲートタワー
所在地：大阪市中央区北浜四丁目１番１号
アクセス：大阪メトロ御堂筋線 「淀屋橋駅」・京阪本線「淀屋橋駅」地下直結
敷地面積：7,206平米
延床面積：132,424平米
階数／建物高さ：地上29階・地下2階／135ｍ