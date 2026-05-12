Snow Man目黒蓮、カナダでの“現在地”明かす「本当にすべてがチャレンジ」 FENDIスペシャルムービー第2弾公開
ブランドアンバサダーで9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が出演する、イタリアのラグジュアリーブランド・フェンディ（FENDI）のスペシャル企画「JOURNEY ―“旅路”」第2弾のムービーが12日、公開された。
【写真】ビルに囲まれて…爽やかなシャツ姿の目黒蓮
101年目という新たな世紀へ向けて歩みを進めるメゾンと、絶えず新たな扉を開いていく目黒の軌跡を追う本プロジェクト。第2弾となる今回は、目黒が新たな舞台として挑戦しているカナダで、特別に撮り下ろされた貴重なフッテージを収録している。異国の情景の中で見せる目黒のリラックスした表情や、内に秘めた情熱に深く迫る。
本編にて目黒が身にまとうのは、カナダの澄み渡る空気と都会的な風景に美しく映えるフェンディの最新コレクション。ナチュラルなリネン素材のブラウンのセットアップや、鮮やかなブルーのポロニットにデニムパンツを合わせた清涼感あふれる装いを披露している。
手元には、デニム素材でアップデートされたアイコンバッグ「フェンディ ルイ（FENDI Lui）」を合わせ、愛らしいドッグチャームがフェンディらしい遊び心を添えている。また、ラフィア風の素材に大胆なダークブルーの「FENDI」ロゴが目を引く新作「ホーボー ソフト（Hobo Soft）」バッグも登場し、身体にしなやかに沿うフォルムでエレガンスを醸し出す。
そして足元には、ブラウンレザーのボートシューズや、メゾンの伝統的な「セレリア（Selleria）」ステッチと「ペカン（Pequin）」モチーフのバンドがあしらわれたホワイトのスリッポンスニーカー「フェンディ シティ（FENDI City）」を合わせ、洗練されたトータルルックを完成させている。
カナダでの新たな挑戦と自身の現在地について語るインタビューでは、「自分の中では、本当にすべてがチャレンジです。日本でもカナダでも、言葉は違っても、いいものはいいと評価されるんだと、改めて感じます。フェンディは歴史を重んじていて、僕自身もフェンディのバッグを長く愛用しているので、一つのものを大事に使うことの大切さだったり、気持ちを込めて何かを作るということが、大切なんだと思います。カナダの自然は豊かで、空が開けている中で星を見たり、ちょっと気分転換して『よし、次の日も頑張ろう』と思えたり、そういう機会が多い気がします」と、その偽りない思いを明かした。
【写真】ビルに囲まれて…爽やかなシャツ姿の目黒蓮
101年目という新たな世紀へ向けて歩みを進めるメゾンと、絶えず新たな扉を開いていく目黒の軌跡を追う本プロジェクト。第2弾となる今回は、目黒が新たな舞台として挑戦しているカナダで、特別に撮り下ろされた貴重なフッテージを収録している。異国の情景の中で見せる目黒のリラックスした表情や、内に秘めた情熱に深く迫る。
手元には、デニム素材でアップデートされたアイコンバッグ「フェンディ ルイ（FENDI Lui）」を合わせ、愛らしいドッグチャームがフェンディらしい遊び心を添えている。また、ラフィア風の素材に大胆なダークブルーの「FENDI」ロゴが目を引く新作「ホーボー ソフト（Hobo Soft）」バッグも登場し、身体にしなやかに沿うフォルムでエレガンスを醸し出す。
そして足元には、ブラウンレザーのボートシューズや、メゾンの伝統的な「セレリア（Selleria）」ステッチと「ペカン（Pequin）」モチーフのバンドがあしらわれたホワイトのスリッポンスニーカー「フェンディ シティ（FENDI City）」を合わせ、洗練されたトータルルックを完成させている。
カナダでの新たな挑戦と自身の現在地について語るインタビューでは、「自分の中では、本当にすべてがチャレンジです。日本でもカナダでも、言葉は違っても、いいものはいいと評価されるんだと、改めて感じます。フェンディは歴史を重んじていて、僕自身もフェンディのバッグを長く愛用しているので、一つのものを大事に使うことの大切さだったり、気持ちを込めて何かを作るということが、大切なんだと思います。カナダの自然は豊かで、空が開けている中で星を見たり、ちょっと気分転換して『よし、次の日も頑張ろう』と思えたり、そういう機会が多い気がします」と、その偽りない思いを明かした。