東京都八王子市がホームページを更新しました。

【映像】出没情報や市の対応（八王子市のホームページ）

「元八王子町二丁目におけるツキノワグマの出没について

4月29日に元八王子町において撮影されたクマとみられる動物の動画を受け、本市では関係機関と連携し、目撃情報の収集や現地調査等の対応を進めております。

現時点において、新たな目撃情報や被害報告は確認されておりませんが、安全確保の観点から、引き続き警戒を継続し、対策を実施してまいります。

出没情報について

・出没日時 令和8年（2026年）4月29日（水）20時15分ごろ

・出没場所 元八王子町二丁目

・出没個体 ツキノワグマ（成獣）1m超程度

経緯

近隣住民が、知人に依頼してイノシシ捕獲用の罠およびセンサーカメラを設置していた。5月10日に罠の点検を行った際、センサーカメラの映像を確認したところ、ツキノワグマが撮影されていたことが判明した。

対応動画が撮影された4月29日から本市に通報があった5月11日までの12日間が経過していますが、その間に目撃情報は寄せられておりません。また、人との接触や人的被害のおそれに関する報告も確認されておりません。

獣害対策課では警察等の関係機関と連携し、周辺地域への注意喚起を行うとともに、同日、専門業者とともに現地での状況調査を実施しました。その結果、現時点ではクマの足跡やフンなどの痕跡は確認されておりません。

市では、東京都からの有害鳥獣捕獲許可に基づき、対象地付近にクマ捕獲用の箱わなを設置する予定です」

（『ABEMA NEWS』より）