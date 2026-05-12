元DeNA監督のアレックス・ラミレス氏（51）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。ともにゲスト出演した妻・ラミレス美保さん（43）の経歴が明かされた。

同番組では、現在11歳長男、8歳次男、6歳長女、3歳三男と、3匹のネコと暮らしているマイホームを公開。横浜の高級住宅街に建つという自宅では、白を基調にした海外仕様の11畳のダイニングやアイランドキッチン、原辰徳氏、王貞治氏のサイン入りユニホームが飾られたインテリアなどがVTRで紹介された。

そして公園では木登りやキャッチボール、帰宅後も天井の梁で懸垂をする元気いっぱいの子供たちに、スタジオでは「SASUKEじゃん」との声が。またリビングでのバク転の練習を美保さんが補助する様子に、MCの「ハライチ」澤部佑が「美保さんもバク転ができるんですか？」と質問した。

これに美保さんがうなずくと、レギュラー陣は「凄い」「えーっ」と口々に感心。VTRのナレーションでは「美保さんも学生時代、チアリーディングで日本一に輝いたゴリゴリの体育会系」と明かされた。

美保さんは2021年に自身のブログで、中高一貫の女子校でチアリーディングに打ち込んだことを告白。「どっぷりハマり高校3年のJAPAN CUPで高校部門優勝」と明かし、体育大学に進学後は「大学4年のJAPAN CUPで大学部門優勝」と伝えた。

また大学卒業後は外資系アパレル会社に入社。「この会社でエリアマネージャーなど任せていただき結局10年勤務しました」とつづっている。