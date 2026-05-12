柴咲コウ主演ドラマ「スキャンダルイブ」韓国のアワードで作品賞＆主演女優賞ノミネート
【モデルプレス＝2026/05/12】2025年11月より配信されたABEMAオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」が、アジア最大規模のストリーミングの祭典「グローバルOTTアワード2026」において「作品賞」の最優秀賞候補および、主演を務めた柴咲コウが「主演女優賞」の最優秀賞候補に選出された。
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「グローバルOTTアワード2026」は、2025年より釜山国際映画祭に新たに併設された、全世界のテレビ・OTT（動画配信サービス）・オンラインコンテンツを対象に優れたコンテンツの功績を讃える、アジア最大規模の国際的に権威のあるコンクール。「スキャンダルイブ」は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマ。初回配信から10日間で総視聴数が400万を突破し、ABEMAのドラマランキングに5週連続で1位にランクイン。世界配信しているNetflixでも日本における「今日のシリーズ TOP10（11月20日）」にて初登場2位を記録し、第3話放送週でも日本における「今日のシリーズ TOP10（12月5日〜7日）」以降3日間連続上位を獲得した。なお、最優秀賞は2026年6月に韓国・釜山で開催される授賞式で発表となる予定だ。
5月8日にはABEMAオリジナルドラマ「MISS KING / ミス・キング」がドイツの国際映像祭「ワールド・メディア・フェスティバル 2026」において、エンターテインメント（フィクション）部門の作品としては史上初となる本アワードにおける最高賞（intermedia-globe Grand Prix）のグランプリを受賞するなど、今年に入ってからABEMAオリジナル作品が海外アワードにノミネートされるのは今回を含め10部門目となる。（modelpress編集部）
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◆「スキャンダルイブ」作品賞・主演女優賞の最優秀賞候補に選出
「グローバルOTTアワード2026」は、2025年より釜山国際映画祭に新たに併設された、全世界のテレビ・OTT（動画配信サービス）・オンラインコンテンツを対象に優れたコンテンツの功績を讃える、アジア最大規模の国際的に権威のあるコンクール。「スキャンダルイブ」は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマ。初回配信から10日間で総視聴数が400万を突破し、ABEMAのドラマランキングに5週連続で1位にランクイン。世界配信しているNetflixでも日本における「今日のシリーズ TOP10（11月20日）」にて初登場2位を記録し、第3話放送週でも日本における「今日のシリーズ TOP10（12月5日〜7日）」以降3日間連続上位を獲得した。なお、最優秀賞は2026年6月に韓国・釜山で開催される授賞式で発表となる予定だ。
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