＜旦那に秘密＞小さなウソから心の奥の本音まで…夫婦円満のために内緒にしていることはありますか？
夫婦は「何でも話せる関係が理想」だと考えるママは少なくないかもしれません。しかし実際のところ、本当にすべてを共有している夫婦はどれくらいいるのでしょうか？
『夫婦間に秘密、言わないこと、内緒話はある？』
何気ない問いかけに寄せられたコメントは、軽い笑い話から、胸に刺さる告白までさまざまでした。隠すというより、言わないでおくという選択の重みが見え隠れしました。
小さな内緒は、日常のスパイス
『旦那から電話かかってきたときに「寝ていた？」と聞かれ、「起きていたよ」くらいの小さいウソはある』
波風を立てないための、ささやかなごまかしかもしれません。
『ジム通っていることは旦那には内緒』
『3年間で17キロ太ったこと。太ったのはわかっているだろうけれど、まさか17キロもだとは思っていないと思う』
旦那さんも「アレ？」と思っているかもしれませんね。でも口が裂けても数字は言えません。ママのプライドがあるのです。一方で、こんな現実的な声もありました。
『旦那が粘着質で干渉してくるので、必要な情報以外は言わないことにしている』
すべてを話すことで、かえって面倒が増える場合もあるのでしょう。さらに、お金にまつわる”戦略的な内緒”も。
『貯蓄額。ないと言い張っている。義実家に洗脳されているフシがある。今後もタカられたときに「あるけれど断る」より「ないから断る」の方が、旦那の気持ちが変わりそう』
旦那さんは欲目がなくて、義母に「こちら側のお祝いは嫁に渡さず取っておけ」と言われても、ママに渡したそう。お金管理はママに任せた方がうまくいくとの考えのようです。貯金額をあえて知らせないのは、秘密というより、角を立てないための防衛策なのでしょう。家庭を守るための沈黙です。
ガチ目の告白……重たい本音
軽い話題のなかに、思わず息をのむコメントも混じります。
『6万円の借金がある。5,000円ずつ返している』
言えない理由は、後ろめたさか、それとも責められる不安か……。お金は大切なものです。安易に借りたと思われては、夫婦の信頼に傷がつくかもしれません。
『結婚したばかりの頃に、義母の不倫を見たこと』
言えば波紋が広がるかもしれません。言わなければ、自分の胸の内にしまうだけで済むでしょう。でも王様の耳はロバの耳と、穴に向かって叫びたくなりそうです。
『私が密かに本気で離婚を考えはじめていること』
『娘が高校卒業する前に離婚したい』
これはもはや”小さな内緒”ではありません。夫婦の未来に直結する重大な決意ではないでしょうか。それでも、今はまだ言えない。言えば、生活が一変するでしょう。秘密は、覚悟をきめるまでのお守りなのかもしれません。
「ない！」と言い切る人も
潔いひと言もありました。
『ない』
本当に何も隠していないのか、それとも思い当たらないだけなのか。いずれにしても、堂々と「ない」と言える関係は、ある意味で理想的かもしれません。
隠しているつもりが……お互いにバレている？
興味深かったのは、「言っていないけれどバレている」という声です。
『旦那の秘密は知っている。旦那から聞いてこないので私は言っていない。お互いさまだと思っている』
あえて追及しないのは優しさでしょうか、無関心でしょうか。触れないことで平和を保っている家庭もあるのかもしれません。
『会話していないので、むしろ知らないことだらけだと思う』
これは秘密というより、距離の問題なのでしょう。
『旦那のウソを私は見抜いている。そのことを旦那は気がついていない』
知っていても、言わない。そこには、問い詰める労力と引き換えに、得るものの少なさを知っている大人の冷静さも感じます。
夫婦に秘密はあってはいけないのでしょうか？ すべてをさらけ出すことが、必ずしも正解とは限りません。小さなウソは潤滑油になることもあれば、大きな沈黙は嵐の前触れになることもあるのではないでしょうか。
不透明なことがあってもいい
大切なのは、「隠していること」そのものよりも、「なぜ言わないのか」という理由なのかもしれません。相手を守るためか、自分を守るためか、それとも関係を壊さないためか。夫婦は大人の他人同士です。だからこそ、完全な透明ではなく、少し曇った部分があっても続いていくのかもしれません。
みなさんには、誰にも言っていない小さな内緒がありますか？ それは、守りたい何かのための沈黙でしょうか。それとも、いつか言葉にするための準備でしょうか……。