タイムマシーン3号・山本浩司、告白したタレントから「初めて手をつないだ」エピソード暴露される「今まで“接近戦”はなかった」
お笑いコンビ・タイムマシーン3号の山本浩司（46）と関太（46）が、11日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演。告白したことのあるタレントから「初めて手をつないだ」エピソードを暴露された。
【写真】美しい！山本浩司が告白した渕上彩夏
番組では2人の家族が登場し、生い立ちなどについてトークを繰り広げた。その中で山本の家族から、山本が結婚してほしいという願いが伝えられた。
MCの上田晋也は、山本の幼馴染のタレコミとして「10年以上前から渕上さんという女性をカワイイと言っており、ちょっと前に飲んだ時も“告白してフラれた”と言っていたので、今も好きなんだと思います」と紹介。画面には「渕上彩夏」の名前とともに写真が流れた。
山本は「13年くらい前から、共通の友人を通して知り合った。タレントさんをやっている方で」と説明。現在は熊本で活動しているという。
山本は渕上が実家の熊本に戻ってからも「たまに会ったりとかしてて」と、交流が続いているといい、「僕が一方的に好きで」と伝えた。
告白した際の話になると「熊本まで行って。3年ぐらい前。2人でドライブして、ちょっと山の上に行って、満天の星空だったので、もう絶対言いたくなっちゃって“好きだ”って」と明かした。
「好きです。付き合ってください」と思いを伝えたが、渕上からは「ちょっと待って。考える時間ほしいから」と返事を保留されたという。だが「何ヶ月後かに“ごめん。やっぱり友達としてしか見られない”っていうメッセージをいただきまして」とフラれたことを伝えた。山本は「悔しながらも自分の中ではいい思い出になったなって気持ちではいます」と前を向いていた。
そんな渕上はスタジオにサプライズ登場。山本から「何度か告白されている」と暴露した。その都度お断りしているといい、他の出演者から告白されてしんどいか水を向けられると「そうなんです。毎回真剣に考えて…しんどいです」と話し、笑いを誘っていた。
今後、山本への思いが膨らむかどうかを聞かれると「0ではないかもしれないですけど、0かもしれないですけど…出会った人の中で一番面白くて、山ちゃんと話している時が一番楽しい。楽しくてすごく優しくてそれ以上が踏み出せないというか、紳士すぎるのかな」と話した。
告白の際は「星空の時、今まで“接近戦”はなかった」が「初めて手をつないだ」という。渕上は「自分がどんな気持ちになるのか冷静に見てみたんですけど、やっぱり（気持ちは）“普通”」だったと振り返り、スタジオの笑いを誘っていた。
【写真】美しい！山本浩司が告白した渕上彩夏
番組では2人の家族が登場し、生い立ちなどについてトークを繰り広げた。その中で山本の家族から、山本が結婚してほしいという願いが伝えられた。
山本は「13年くらい前から、共通の友人を通して知り合った。タレントさんをやっている方で」と説明。現在は熊本で活動しているという。
山本は渕上が実家の熊本に戻ってからも「たまに会ったりとかしてて」と、交流が続いているといい、「僕が一方的に好きで」と伝えた。
告白した際の話になると「熊本まで行って。3年ぐらい前。2人でドライブして、ちょっと山の上に行って、満天の星空だったので、もう絶対言いたくなっちゃって“好きだ”って」と明かした。
「好きです。付き合ってください」と思いを伝えたが、渕上からは「ちょっと待って。考える時間ほしいから」と返事を保留されたという。だが「何ヶ月後かに“ごめん。やっぱり友達としてしか見られない”っていうメッセージをいただきまして」とフラれたことを伝えた。山本は「悔しながらも自分の中ではいい思い出になったなって気持ちではいます」と前を向いていた。
そんな渕上はスタジオにサプライズ登場。山本から「何度か告白されている」と暴露した。その都度お断りしているといい、他の出演者から告白されてしんどいか水を向けられると「そうなんです。毎回真剣に考えて…しんどいです」と話し、笑いを誘っていた。
今後、山本への思いが膨らむかどうかを聞かれると「0ではないかもしれないですけど、0かもしれないですけど…出会った人の中で一番面白くて、山ちゃんと話している時が一番楽しい。楽しくてすごく優しくてそれ以上が踏み出せないというか、紳士すぎるのかな」と話した。
告白の際は「星空の時、今まで“接近戦”はなかった」が「初めて手をつないだ」という。渕上は「自分がどんな気持ちになるのか冷静に見てみたんですけど、やっぱり（気持ちは）“普通”」だったと振り返り、スタジオの笑いを誘っていた。