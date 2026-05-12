第2子妊娠の西野未姫、“キングサイズ”ベッド＆広々リビング新居公開「テレビ大きい」「子育てしやすそうな間取り」

第2子妊娠の西野未姫、“キングサイズ”ベッド＆広々リビング新居公開「テレビ大きい」「子育てしやすそうな間取り」