第2子妊娠の西野未姫、“キングサイズ”ベッド＆広々リビング新居公開「テレビ大きい」「子育てしやすそうな間取り」
【モデルプレス＝2026/05/12】元AKB48でタレントの西野未姫が5月11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。新居を披露し、家具の組み立てや部屋作りに励む様子を公開した。
【写真】臨月迎えた27歳元AKB「キングサイズベッドすごい」広々新居公開
西野は「【部屋大改造】家具を買ったので西野家みんなで新居改造したのにまさかの結果でした」と題した動画を更新。「ベッドフレームが届いたので、組み立てて、寝室にシングルベッドを2つくっつけて巨大ベッドを作ります」「ベッドフレームのマットがキングサイズでその組み立てと、テーブルソファが届いたのでそれの組み立てをします」と新居の環境を整える様子を披露した。
寝室にベッドを完成させ、他の部屋にもテレビ、ソファ、テーブルを配置。しかし、完成した空間を眺めた西野は「どうやったらもっとオシャレになるの」とポツリ。殺風景な印象を拭うため、絵や間接照明の必要性を感じたり、テレビ台の素材選びに「木の素材のほうがよかったかも」と反省する場面もあった。
この投稿に「テレビ大きい」「子育てしやすそうな間取り」「洗練された空間で素敵」「キングサイズベッドすごい」「広くて落ち着きそうな部屋」などの声が届いている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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◆西野未姫、新居を「大改造」
西野は「【部屋大改造】家具を買ったので西野家みんなで新居改造したのにまさかの結果でした」と題した動画を更新。「ベッドフレームが届いたので、組み立てて、寝室にシングルベッドを2つくっつけて巨大ベッドを作ります」「ベッドフレームのマットがキングサイズでその組み立てと、テーブルソファが届いたのでそれの組み立てをします」と新居の環境を整える様子を披露した。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿に「テレビ大きい」「子育てしやすそうな間取り」「洗練された空間で素敵」「キングサイズベッドすごい」「広くて落ち着きそうな部屋」などの声が届いている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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