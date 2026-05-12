アクセルスペースホールディングス<402A.T>は中段もみ合いから上放れる動きを見せており、目先の押し目は強気に拾ってみたい。東京大学発の宇宙ベンチャーで、顧客のニーズに対応してカスタム化した小型衛星の開発・運用や、自社保有の観測衛星で撮影した画像データの提供・分析サービスを二本柱とする。現在は５機の人工衛星を連携して運用を行っているが、２８年５月末までに１４機体制に拡充する方針で、業容拡大効果が見込まれる。防衛省案件でも強みを発揮し、「衛星コンステレーションの整備・運営等事業」を受注するなど実績を重ね、安全保障の観点に立った案件獲得で今後の活躍が期待される。



株価は２月２７日に７７５円の年初来高値を付けた後は方向感なく５００～７５０円のゾーンを往来しているが、早晩ボックス上限をクリアし４ケタ大台を目指す展開へ。（桂）



出所：MINKABU PRESS